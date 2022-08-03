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Два вертолета вылетели тушить склад Ozon в Подмосковье

Два вертолета вылетели тушить склад Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2022

Два вертолета вылетели тушить склад Ozon в Подмосковье

Два вертолета Ка-32 вылетели для тушения крупного пожара на складе компании Ozon в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:27

2022-08-03T14:27

2022-08-03T16:32

происшествия

ка-32

московская область (подмосковье)

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 вылетели для тушения крупного пожара на складе компании Ozon в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К месту происшествия вылетели два вертолета Ка-32", - сказал собеседник агентства.

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ка-32, московская область (подмосковье), пожар на складе ozon в подмосковье