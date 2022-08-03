Площадь пожара на складе Ozon выросла до 35 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 35 тысяч квадратов
Возгорание произошло в в отдельном блоке фулфилмент-центра, позже огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.
Возгорание произошло в в отдельном блоке фулфилмент-центра, позже огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.
Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат почти 100 человек и 30 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.
Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат почти 100 человек и 30 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.
В работах задействовали два вертолета Ка-32, они уже сбросили на горящий склад 100 тонн воды.
В работах задействовали два вертолета Ка-32, они уже сбросили на горящий склад 100 тонн воды.
Для координации действий по тушению пожара на место происшествия прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.
Для координации действий по тушению пожара на место происшествия прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.
Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Возгорание произошло в в отдельном блоке фулфилмент-центра, позже огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.
Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат почти 100 человек и 30 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.
В работах задействовали два вертолета Ка-32, они уже сбросили на горящий склад 100 тонн воды.
Для координации действий по тушению пожара на место происшествия прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.
Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".