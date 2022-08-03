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Площадь пожара на складе Ozon выросла до 35 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе Ozon выросла до 35 тысяч квадратов - РИА Новости, 03.08.2022

Площадь пожара на складе Ozon выросла до 35 тысяч квадратов

Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:14

2022-08-03T14:14

2022-08-03T16:32

происшествия

россия

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее сообщалось о площади в 20 тысяч "квадратов"."По состоянию на 13.50 площадь горения составляет 35 000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, борьбу с огнем ведут 75 человек и 21 единица техники.

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происшествия, россия, пожар на складе ozon в подмосковье