https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html

Песков рассказал, сколько газа ЕС мог бы получить по "Северному потоку — 2"

Песков рассказал, сколько газа ЕС мог бы получить по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 03.08.2022

Песков рассказал, сколько газа ЕС мог бы получить по "Северному потоку — 2"

Россия при запуске газопровода "Северный поток — 2" сможет поставить в Европу 27 миллиардов кубов газа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:31

2022-08-03T13:31

2022-08-03T14:07

экономика

россия

дмитрий песков

европа

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия при запуске газопровода "Северный поток — 2" сможет поставить в Европу 27 миллиардов кубов газа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание Stern написало, что экс-канцлер Герхард Шрёдер встречался на прошлой неделе с российским лидером Владимиром Путиным. Песков рассказал, что Шредер на встрече с Путиным спрашивал, возможно ли "совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая", запустить "Северный поток 2", Путин ответил, что газопровод готов к эксплуатации, "к моментальному использованию"."Газпром зарезервировал 55 миллиардов кубов на год газа для поставки, были потрачены огромные деньги. И, конечно, в этой ситуации Газпром должен думать, что нужно, и опять же хочу вас пригласить вспомнить заявления Путина, которые он делал в Тегеране, что Газпром обязан что-то с этими деньгами делать, которые он потратил, и поэтому половина из этих 55 миллиардов, именно 27 с половиной, они уже пойдут на газификацию регионов, на переработку", - сказал Песков.Он отметил, что в Европу Россия сможет поставить не более 27 миллиардов кубов газа."Даже если представить себе ивентуально, что сейчас мы включили бы "Северный поток 2", то мы сможем до конца года прокачать, за год прокачать 27 миллиардов кубов. Не больше. Половина уже пошла на наше внутреннее потребление ", - заявил Песков, отметив, что все это российский президент объяснил Шредеру при встрече.

https://ria.ru/20220803/gaz-1806915884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков, европа