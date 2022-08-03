https://ria.ru/20220803/pomosch-1806917663.html
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена - РИА Новости, 03.08.2022
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:33
2022-08-03T13:33
2022-08-03T13:33
распространение коронавируса
в мире
сша
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена."Нас никто об этом не просит", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли РФ помогать в лечении Байдена.На вопрос о том, будет ли помогать Россия, если попросит, Песков пошутил, что "тогда "Комсомолка" нам об этом сообщит".
https://ria.ru/20220802/bayden-1806786577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, коронавирус covid-19
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена
Песков о возможной помощи России в лечении Байдена от COVID-19: нас никто не просил