https://ria.ru/20220803/pomosch-1806917663.html

Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена

Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена - РИА Новости, 03.08.2022

Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:33

2022-08-03T13:33

2022-08-03T13:33

распространение коронавируса

в мире

сша

дмитрий песков

джо байден

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:34:2105:1218_1920x0_80_0_0_8c12ee4b6fae6c0dfb390280ba577772.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена."Нас никто об этом не просит", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли РФ помогать в лечении Байдена.На вопрос о том, будет ли помогать Россия, если попросит, Песков пошутил, что "тогда "Комсомолка" нам об этом сообщит".

https://ria.ru/20220802/bayden-1806786577.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, коронавирус covid-19