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Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена - РИА Новости, 03.08.2022
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https://ria.ru/20220803/pomosch-1806917663.html
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена - РИА Новости, 03.08.2022
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:33
2022-08-03T13:33
распространение коронавируса
в мире
сша
дмитрий песков
джо байден
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена."Нас никто об этом не просит", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли РФ помогать в лечении Байдена.На вопрос о том, будет ли помогать Россия, если попросит, Песков пошутил, что "тогда "Комсомолка" нам об этом сообщит".
https://ria.ru/20220802/bayden-1806786577.html
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в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, коронавирус covid-19
13:33 03.08.2022
 
Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении Байдена

Песков о возможной помощи России в лечении Байдена от COVID-19: нас никто не просил

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена.
"Нас никто об этом не просит", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли РФ помогать в лечении Байдена.
На вопрос о том, будет ли помогать Россия, если попросит, Песков пошутил, что "тогда "Комсомолка" нам об этом сообщит".
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 20:10
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАДмитрий ПесковДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
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