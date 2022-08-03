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Большинство пленных на Украине избивают, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/plennye-1807031227.html
Большинство пленных на Украине избивают, заявило Минобороны
Большинство пленных на Украине избивают, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.08.2022
Большинство пленных на Украине избивают, заявило Минобороны
Абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, больше половины заставляют сниматься в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:44
2022-08-03T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
россия
александр фомин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, согласно опросу вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих, к съемкам пропагандистских видео насильно привлекли 55%, 46% не получили необходимую медицинскую помощь, а 79% не могли связаться с родственниками."Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза", - рассказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, отметил Фомин. По его словам, широко известны распространенные в интернете видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями "чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР". "Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств", - добавил Фомин.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, россия, александр фомин, ситуация в днр и лнр
17:44 03.08.2022
 
Большинство пленных на Украине избивают, заявило Минобороны

Замминистра обороны Фомин: многих пленных на Украине избивают и не дают позвонить родным

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
По его словам, согласно опросу вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих, к съемкам пропагандистских видео насильно привлекли 55%, 46% не получили необходимую медицинскую помощь, а 79% не могли связаться с родственниками.
"Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза", - рассказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, отметил Фомин. По его словам, широко известны распространенные в интернете видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями "чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР". "Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств", - добавил Фомин.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФРоссияАлександр ФоминСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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