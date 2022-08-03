https://ria.ru/20220803/plennye-1807031227.html

Большинство пленных на Украине избивают, заявило Минобороны

Большинство пленных на Украине избивают, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.08.2022

Большинство пленных на Украине избивают, заявило Минобороны

Абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, больше половины заставляют сниматься в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:44

2022-08-03T17:44

2022-08-03T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

россия

александр фомин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, согласно опросу вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих, к съемкам пропагандистских видео насильно привлекли 55%, 46% не получили необходимую медицинскую помощь, а 79% не могли связаться с родственниками."Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза", - рассказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, отметил Фомин. По его словам, широко известны распространенные в интернете видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями "чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР". "Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств", - добавил Фомин.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, россия, александр фомин, ситуация в днр и лнр