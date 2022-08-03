https://ria.ru/20220803/plan-1807048575.html
Губернатор: комплексный план развития Норильска выполняется безукоризненно
Губернатор: комплексный план развития Норильска выполняется безукоризненно - РИА Новости, 03.08.2022
Губернатор: комплексный план развития Норильска выполняется безукоризненно
Программа строительства и сноса в рамках комплексного плана развития Норильска выполняется безукоризненно, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс во РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:24
2022-08-03T18:24
2022-08-03T18:24
красноярский край
жилье
общество
норильск
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Программа строительства и сноса в рамках комплексного плана развития Норильска выполняется безукоризненно, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в заполярный город.В среду Усс и полпред президента в СФО Анатолий Серышев проконтролировали реализацию комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы.В пресс-службе губернатора сообщили, что сейчас активно идет ремонт четырех жилых зданий вблизи драмтеатра и Театральной площади. В этом году отремонтируют кровли, покрасят фасады зданий и заасфальтируют прилегающие к дому территории, а в следующем - благоустроят дворы, отремонтируют подъезды и начнут ремонт центрального магистрального коллектора по улице Мира, которую планируется сделать пешеходной. В этом году в Центральном районе города планируется начать строительство трех из восьми многоэтажных домов. В 2023 году - начать строить школу на 1100 мест и детский сад на 270 мест. Еще пять жилых домов планируют начать возводить в 2024 году. Параллельно ведется ремонт коллекторов в разных районах города, готовятся площадки под строительство домов в Кайеркане и Талнахе. Готовится к реконструкции здание будущего музейного центра. Начата подготовка площадки под строительство поликлиники на тысячу посещений в смену.В свою очередь, полпред отметил высокий уровень развития города.Многое делается для того, чтобы люди приезжали в Арктику не вахтовым методом, а жили здесь в комфортных, достойных условиях. Залогом этому являются совместные усилия губернатора Красноярского края, компании "Норильский никель", мэрии муниципалитета", – сказал Серышев.
https://ria.ru/20220713/komissiya-1802191345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, жилье, общество, норильск, александр усс
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Программа строительства и сноса в рамках комплексного плана развития Норильска выполняется безукоризненно, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в заполярный город.
В среду Усс и полпред президента в СФО Анатолий Серышев проконтролировали реализацию комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы.
"Норильск, о котором мы все мечтаем, приобретёт свои черты уже через 3-5 лет. Уже обозначились очень четкие тенденции, которые делают достижение этой цели необратимым. Я в этом абсолютно убежден. Программа строительства и сноса, которая определена комплексным планом, выполняется практически безукоризненно", - сказал Усс.
В пресс-службе губернатора сообщили, что сейчас активно идет ремонт четырех жилых зданий вблизи драмтеатра и Театральной площади. В этом году отремонтируют кровли, покрасят фасады зданий и заасфальтируют прилегающие к дому территории, а в следующем - благоустроят дворы, отремонтируют подъезды и начнут ремонт центрального магистрального коллектора по улице Мира, которую планируется сделать пешеходной.
В этом году в Центральном районе города планируется начать строительство трех из восьми многоэтажных домов. В 2023 году - начать строить школу на 1100 мест и детский сад на 270 мест. Еще пять жилых домов планируют начать возводить в 2024 году. Параллельно ведется ремонт коллекторов в разных районах города, готовятся площадки под строительство домов в Кайеркане и Талнахе. Готовится к реконструкции здание будущего музейного центра. Начата подготовка площадки под строительство поликлиники на тысячу посещений в смену.
В свою очередь, полпред отметил высокий уровень развития города.
Многое делается для того, чтобы люди приезжали в Арктику не вахтовым методом, а жили здесь в комфортных, достойных условиях. Залогом этому являются совместные усилия губернатора Красноярского края, компании "Норильский никель", мэрии муниципалитета", – сказал Серышев.