https://ria.ru/20220803/plan-1807048575.html

Губернатор: комплексный план развития Норильска выполняется безукоризненно

Губернатор: комплексный план развития Норильска выполняется безукоризненно - РИА Новости, 03.08.2022

Губернатор: комплексный план развития Норильска выполняется безукоризненно

Программа строительства и сноса в рамках комплексного плана развития Норильска выполняется безукоризненно, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс во РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:24

2022-08-03T18:24

2022-08-03T18:24

красноярский край

жилье

общество

норильск

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Программа строительства и сноса в рамках комплексного плана развития Норильска выполняется безукоризненно, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в заполярный город.В среду Усс и полпред президента в СФО Анатолий Серышев проконтролировали реализацию комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы.В пресс-службе губернатора сообщили, что сейчас активно идет ремонт четырех жилых зданий вблизи драмтеатра и Театральной площади. В этом году отремонтируют кровли, покрасят фасады зданий и заасфальтируют прилегающие к дому территории, а в следующем - благоустроят дворы, отремонтируют подъезды и начнут ремонт центрального магистрального коллектора по улице Мира, которую планируется сделать пешеходной. В этом году в Центральном районе города планируется начать строительство трех из восьми многоэтажных домов. В 2023 году - начать строить школу на 1100 мест и детский сад на 270 мест. Еще пять жилых домов планируют начать возводить в 2024 году. Параллельно ведется ремонт коллекторов в разных районах города, готовятся площадки под строительство домов в Кайеркане и Талнахе. Готовится к реконструкции здание будущего музейного центра. Начата подготовка площадки под строительство поликлиники на тысячу посещений в смену.В свою очередь, полпред отметил высокий уровень развития города.Многое делается для того, чтобы люди приезжали в Арктику не вахтовым методом, а жили здесь в комфортных, достойных условиях. Залогом этому являются совместные усилия губернатора Красноярского края, компании "Норильский никель", мэрии муниципалитета", – сказал Серышев.

https://ria.ru/20220713/komissiya-1802191345.html

https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796113167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, жилье, общество, норильск, александр усс