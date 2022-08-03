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Украинский доброволец заявил о больших потерях ВСУ в Песках - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/peski-1806838259.html
Украинский доброволец заявил о больших потерях ВСУ в Песках
Украинский доброволец заявил о больших потерях ВСУ в Песках - РИА Новости, 03.08.2022
Украинский доброволец заявил о больших потерях ВСУ в Песках
Украинские военные теряют поселок Пески под Донецком и несут большие потери, их ресурсы практически исчерпаны, сообщил украинский доброволец Сергей Гнездилов. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:03
2022-08-03T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные теряют поселок Пески под Донецком и несут большие потери, их ресурсы практически исчерпаны, сообщил украинский доброволец Сергей Гнездилов.Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что их подразделения закрепились в Песках. Этот поселок расположен в Ясноватском районе в непосредственной близости от разрушенного донецкого аэропорта."Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны", - приводит слова Гнездилова издание "Страна". Доброволец также добавил, что украинские военные в Песках, где воюет и он сам, несут большие потери.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220731/donbass-1806211146.html
https://ria.ru/20220802/dnr-1806781277.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
09:03 03.08.2022
 
Украинский доброволец заявил о больших потерях ВСУ в Песках

Украинский доброволец Сергей Гнездилов заявил о больших потерях ВСУ в Песках

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные теряют поселок Пески под Донецком и несут большие потери, их ресурсы практически исчерпаны, сообщил украинский доброволец Сергей Гнездилов.
Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что их подразделения закрепились в Песках. Этот поселок расположен в Ясноватском районе в непосредственной близости от разрушенного донецкого аэропорта.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 13:50Специальная военная операция на Украине
Подразделения ДНР закрепились в поселке Пески в пригороде Донецка
"Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны", - приводит слова Гнездилова издание "Страна". Доброволец также добавил, что украинские военные в Песках, где воюет и он сам, несут большие потери.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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