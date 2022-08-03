https://ria.ru/20220803/peski-1806838259.html

Украинский доброволец заявил о больших потерях ВСУ в Песках

Украинский доброволец заявил о больших потерях ВСУ в Песках - РИА Новости, 03.08.2022

Украинский доброволец заявил о больших потерях ВСУ в Песках

Украинские военные теряют поселок Пески под Донецком и несут большие потери, их ресурсы практически исчерпаны, сообщил украинский доброволец Сергей Гнездилов. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:03

2022-08-03T09:03

2022-08-03T09:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные теряют поселок Пески под Донецком и несут большие потери, их ресурсы практически исчерпаны, сообщил украинский доброволец Сергей Гнездилов.Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что их подразделения закрепились в Песках. Этот поселок расположен в Ясноватском районе в непосредственной близости от разрушенного донецкого аэропорта."Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны", - приводит слова Гнездилова издание "Страна". Доброволец также добавил, что украинские военные в Песках, где воюет и он сам, несут большие потери.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220731/donbass-1806211146.html

https://ria.ru/20220802/dnr-1806781277.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина