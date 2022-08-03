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"Деловые Линии" запустили сборные контейнерные перевозки из Турции в Россию

"Деловые Линии" запустили сборные контейнерные перевозки из Турции в Россию - РИА Новости, 03.08.2022

"Деловые Линии" запустили сборные контейнерные перевозки из Турции в Россию

"Деловые Линии" запустили собственную сборную линию из Европы через Турцию для компаний, и индивидуальных предпринимателей. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:44

2022-08-03T10:44

2022-08-03T10:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 авг - ГК "Деловые Линии". "Деловые Линии" запустили собственную сборную линию из Европы через Турцию для компаний, и индивидуальных предпринимателей.Теперь можно воспользоваться услугой LCL (Less Container Load), зарезервировав часть или отдельное место в контейнере для перевозки запчастей, оборудования, комплектующих, сырья и других категорий коммерческий партий грузов.Доставить сборный груз из Европы в РФ теперь стало в 2 раза быстрее и на 25% дешевле, чем наземной доставкой. Также данный вид перевозки включает погрузочно-разгрузочные работы любой сложности, складские услуги, таможенное оформление, и информационную поддержку. Транзитное время перевозки сборных грузов из Турции в Россию через Новороссийск морем составляет от 4 дней"За последние месяцы спрос на доставку грузов через Турцию вырос в среднем на треть. Адаптируясь под новые условия, мы изменили логистические схемы и выстроили морской маршрут для контейнерных перевозок. Этот тип доставки уже действует для товаров из юго-восточной Азии, Индии, стран ЕС, а также Северной Африки и американских континентов. Для бизнеса услуга выгодна с финансовой точки зрения и гарантирует регулярные поставки и высокую сохранность груза", - рассказали в пресс-службе "Деловых Линий".Ранее группа компаний запустила мультимодальные перевозки из Китая – всеми видами транспорта – а также авиадоставку из стран юго-востока Азии.ГК "Деловые Линии" - основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 246 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Признан "Надежным перевозчиком России" в 2022 г. согласно рейтингу Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса РФ. Официальный сайт: www.dellin.ru.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы