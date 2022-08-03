https://ria.ru/20220803/peregovory-1806977004.html

Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа

Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа - РИА Новости, 03.08.2022

Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа

Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа, сообщает издание Tehran Times. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:44

2022-08-03T15:44

2022-08-03T15:55

в мире

вена

нед прайс

дональд трамп

иран

сша

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576997060_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e4b8d4572e177e71cbac777a9fdca06.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа, сообщает издание Tehran Times."Новый раунд переговоров в Вене... пройдет завтра", - отмечает издание в Twitter.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220731/iran-1806267296.html

вена

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вена, нед прайс, дональд трамп, иран, сша, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)