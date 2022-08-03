15:44 03.08.2022 (обновлено: 15:55 03.08.2022)
Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа
Tehran Times: в Вене 4 августа пройдет новый раунд переговоров по ядерной сделке
Города мира. Вена. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа, сообщает издание Tehran Times.
"Новый раунд переговоров в Вене... пройдет завтра", - отмечает издание в Twitter.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.