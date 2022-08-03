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Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа - РИА Новости, 03.08.2022
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Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа
Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа - РИА Новости, 03.08.2022
Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа
Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа, сообщает издание Tehran Times. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:44
2022-08-03T15:55
в мире
вена
нед прайс
дональд трамп
иран
сша
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа, сообщает издание Tehran Times."Новый раунд переговоров в Вене... пройдет завтра", - отмечает издание в Twitter.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
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в мире, вена, нед прайс, дональд трамп, иран, сша, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
15:44 03.08.2022 (обновлено: 15:55 03.08.2022)
 
Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа

Tehran Times: в Вене 4 августа пройдет новый раунд переговоров по ядерной сделке

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГорода мира. Вена
Города мира. Вена - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке пройдет 4 августа, сообщает издание Tehran Times.
"Новый раунд переговоров в Вене... пройдет завтра", - отмечает издание в Twitter.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке
 
В миреВенаНед ПрайсДональд ТрампИранСШАМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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