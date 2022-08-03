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Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon на другие здания - РИА Новости, 03.08.2022
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Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon на другие здания
Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon на другие здания - РИА Новости, 03.08.2022
Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon на другие здания
Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon в подмосковной Истре на другие здания площадью 400 тысяч "квадратов", в том числе на помещения с... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T22:42
2022-08-03T22:45
пожар на складе ozon в подмосковье
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ozon
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon в подмосковной Истре на другие здания площадью 400 тысяч "квадратов", в том числе на помещения с легковоспламеняющийся жидкостью, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что пожар локализован на площади 55 тысяч квадратных метровВ МЧС отметили, что спасатели в условиях высокой температуры и плотного задымления отстаивали здание."Удалось не допустить распространения огня на складские помещения с легковоспламеняющийся жидкостью", - добавили в пресс-службе.
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пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon
22:42 03.08.2022 (обновлено: 22:45 03.08.2022)
 
Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon на другие здания

Спасатели остановили переход огня на складе Ozon на здания площадью 400 тысяч "квадратов"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon в подмосковной Истре на другие здания площадью 400 тысяч "квадратов", в том числе на помещения с легковоспламеняющийся жидкостью, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что пожар локализован на площади 55 тысяч квадратных метров
"Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять и не допустить распространение огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тысяч квадратных метров", - сообщает ведомство.
В МЧС отметили, что спасатели в условиях высокой температуры и плотного задымления отстаивали здание.
"Удалось не допустить распространения огня на складские помещения с легковоспламеняющийся жидкостью", - добавили в пресс-службе.
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 22:43
В Ozon опровергли сообщения о пропавших при пожаре сотрудниках
 
Пожар на складе Ozon в ПодмосковьеПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ozon
 
 
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