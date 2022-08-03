https://ria.ru/20220803/ozon-1807108090.html
Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon на другие здания
Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon на другие здания - РИА Новости, 03.08.2022
Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon на другие здания
Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon в подмосковной Истре на другие здания площадью 400 тысяч "квадратов", в том числе на помещения с... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T22:42
2022-08-03T22:42
2022-08-03T22:45
пожар на складе ozon в подмосковье
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ozon
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon в подмосковной Истре на другие здания площадью 400 тысяч "квадратов", в том числе на помещения с легковоспламеняющийся жидкостью, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что пожар локализован на площади 55 тысяч квадратных метровВ МЧС отметили, что спасатели в условиях высокой температуры и плотного задымления отстаивали здание."Удалось не допустить распространения огня на складские помещения с легковоспламеняющийся жидкостью", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1807108195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon
22:42 03.08.2022 (обновлено: 22:45 03.08.2022)
Спасатели предотвратили переход огня на складе Ozon на другие здания
Спасатели остановили переход огня на складе Ozon на здания площадью 400 тысяч "квадратов"