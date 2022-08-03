https://ria.ru/20220803/ozon-1807085845.html

Площадь обрушения кровли у склада Ozon составила 22 тысячи квадратов

Площадь обрушения кровли у склада Ozon составила 22 тысячи квадратов - РИА Новости, 03.08.2022

Площадь обрушения кровли у склада Ozon составила 22 тысячи квадратов

Площадь обрушения кровли и стен горящего склада Ozon в подмосковной Истре составила, по уточненным данным, 22 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:19

2022-08-03T20:19

2022-08-03T20:21

пожар на складе ozon в подмосковье

происшествия

московская область (подмосковье)

ozon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806986965_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_226908f41a4e617b4ff46a989e80b588.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь обрушения кровли и стен горящего склада Ozon в подмосковной Истре составила, по уточненным данным, 22 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, в результате пожара произошло обрушение кровли и стен склада на площади 22 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001583.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), ozon