https://ria.ru/20220803/ozon-1807085845.html
Площадь обрушения кровли у склада Ozon составила 22 тысячи квадратов
Площадь обрушения кровли у склада Ozon составила 22 тысячи квадратов - РИА Новости, 03.08.2022
Площадь обрушения кровли у склада Ozon составила 22 тысячи квадратов
Площадь обрушения кровли и стен горящего склада Ozon в подмосковной Истре составила, по уточненным данным, 22 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:19
2022-08-03T20:19
2022-08-03T20:21
пожар на складе ozon в подмосковье
происшествия
московская область (подмосковье)
ozon
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь обрушения кровли и стен горящего склада Ozon в подмосковной Истре составила, по уточненным данным, 22 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, в результате пожара произошло обрушение кровли и стен склада на площади 22 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001583.html
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пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), ozon
20:19 03.08.2022 (обновлено: 20:21 03.08.2022)
Площадь обрушения кровли у склада Ozon составила 22 тысячи квадратов
Площадь обрушения кровли у горящего склада Ozon составила 22 тысячи квадратов