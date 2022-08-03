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Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
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Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon
Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon
Все легковоспламеняющиеся товары находились в другом здании и на данный момент вынесены с территории склада Ozon, который горит в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:24
2022-08-03T19:24
происшествия
александр чуприян
московская область (подмосковье)
россия
истра
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все легковоспламеняющиеся товары находились в другом здании и на данный момент вынесены с территории склада Ozon, который горит в Подмосковье, сообщает компания.Ранее первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что огонь на складе Ozon в Истре может добраться до помещений с горюче-смазочными материалами, тогда их спасти не удастся."Все легковоспламеняющиеся товары, размещенные в особой зоне с усиленными мерами противопожарной безопасности, находились в другом блоке и на данный момент вынесены со склада", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
московская область (подмосковье)
россия
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Кадры пожара склада Озон с дрона
Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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происшествия, александр чуприян, московская область (подмосковье), россия, истра, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье, видео
Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все легковоспламеняющиеся товары находились в другом здании и на данный момент вынесены с территории склада Ozon, который горит в Подмосковье, сообщает компания.
2022-08-03T19:24
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19:24 03.08.2022
 
Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon

Ozon: легковоспламеняющиеся товары были в другом здании, их вынесли с территории склада

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все легковоспламеняющиеся товары находились в другом здании и на данный момент вынесены с территории склада Ozon, который горит в Подмосковье, сообщает компания.
Ранее первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что огонь на складе Ozon в Истре может добраться до помещений с горюче-смазочными материалами, тогда их спасти не удастся.
"Все легковоспламеняющиеся товары, размещенные в особой зоне с усиленными мерами противопожарной безопасности, находились в другом блоке и на данный момент вынесены со склада", - говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
 
ПроисшествияАлександр ЧуприянМосковская область (Подмосковье)РоссияИстраOzonМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на складе Ozon в Подмосковье
 
 
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