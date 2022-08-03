https://ria.ru/20220803/ozon-1807070250.html

Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon

Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon - РИА Новости, 03.08.2022

Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon

Все легковоспламеняющиеся товары находились в другом здании и на данный момент вынесены с территории склада Ozon, который горит в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:24

2022-08-03T19:24

2022-08-03T19:24

происшествия

александр чуприян

московская область (подмосковье)

россия

истра

ozon

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все легковоспламеняющиеся товары находились в другом здании и на данный момент вынесены с территории склада Ozon, который горит в Подмосковье, сообщает компания.Ранее первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что огонь на складе Ozon в Истре может добраться до помещений с горюче-смазочными материалами, тогда их спасти не удастся."Все легковоспламеняющиеся товары, размещенные в особой зоне с усиленными мерами противопожарной безопасности, находились в другом блоке и на данный момент вынесены со склада", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

московская область (подмосковье)

россия

истра

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара склада Озон с дрона Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2022-08-03T19:24 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр чуприян, московская область (подмосковье), россия, истра, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье, видео