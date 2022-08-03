https://ria.ru/20220803/ozon-1807070250.html
Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon
Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon
Все легковоспламеняющиеся товары находились в другом здании и на данный момент вынесены с территории склада Ozon, который горит в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:24
2022-08-03T19:24
2022-08-03T19:24
происшествия
александр чуприян
московская область (подмосковье)
россия
истра
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на складе ozon в подмосковье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003922_0:182:3132:1943_1920x0_80_0_0_b59e2d1695ecdbc7e5a2fa343510e7fd.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все легковоспламеняющиеся товары находились в другом здании и на данный момент вынесены с территории склада Ozon, который горит в Подмосковье, сообщает компания.Ранее первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что огонь на складе Ozon в Истре может добраться до помещений с горюче-смазочными материалами, тогда их спасти не удастся."Все легковоспламеняющиеся товары, размещенные в особой зоне с усиленными мерами противопожарной безопасности, находились в другом блоке и на данный момент вынесены со склада", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
московская область (подмосковье)
россия
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c46e57b11fea50f4610580ab4cb0208.jpg
Кадры пожара склада Озон с дрона
Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
2022-08-03T19:24
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр чуприян, московская область (подмосковье), россия, истра, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье, видео
Легковоспламеняющиеся товары вынесли с территории склада, заявили в Ozon
Ozon: легковоспламеняющиеся товары были в другом здании, их вынесли с территории склада