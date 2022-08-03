https://ria.ru/20220803/ozon-1807007347.html
Причины пожара на складе Ozon должны назвать специалисты, заявил Воробьев
Причины пожара на складе Ozon должны назвать специалисты, заявил Воробьев - РИА Новости, 03.08.2022
Причины пожара на складе Ozon должны назвать специалисты, заявил Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев не стал называть причины пожара на подмосковном складе OZON: это должны делать специалисты. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:52
2022-08-03T16:52
2022-08-03T17:44
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не стал называть причины пожара на подмосковном складе OZON: это должны делать специалисты.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара."Пусть специалисты сделают заключение и скажут свои версии. Я воздержусь от них, я не имею такой информации", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о версиях случившегося.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html
московская область (подмосковье)
истринский район
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры пожара склада Озон с дрона
Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
2022-08-03T16:52
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, андрей воробьев
16:52 03.08.2022 (обновлено: 17:44 03.08.2022)
Причины пожара на складе Ozon должны назвать специалисты, заявил Воробьев
Губернатор Воробьев: причины пожара на складе Ozon должны назвать специалисты