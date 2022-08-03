https://ria.ru/20220803/ozon-1807007347.html

Причины пожара на складе Ozon должны назвать специалисты, заявил Воробьев

Причины пожара на складе Ozon должны назвать специалисты, заявил Воробьев - РИА Новости, 03.08.2022

Причины пожара на складе Ozon должны назвать специалисты, заявил Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не стал называть причины пожара на подмосковном складе OZON: это должны делать специалисты. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:52

2022-08-03T16:52

2022-08-03T17:44

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ozon

пожар на складе ozon в подмосковье

андрей воробьев

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не стал называть причины пожара на подмосковном складе OZON: это должны делать специалисты.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара."Пусть специалисты сделают заключение и скажут свои версии. Я воздержусь от них, я не имею такой информации", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о версиях случившегося.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html

московская область (подмосковье)

истринский район

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Кадры пожара склада Озон с дрона Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2022-08-03T16:52 true PT0M22S

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Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, андрей воробьев