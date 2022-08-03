https://ria.ru/20220803/ozon-1806946098.html
Цена расписок Ozon перешла к снижению после новости о пожаре на складе
Цена расписок Ozon перешла к снижению после новости о пожаре на складе - РИА Новости, 03.08.2022
Цена расписок Ozon перешла к снижению после новости о пожаре на складе
Депозитарные расписки Ozon, которые в первую половину торговой сессии демонстрировали резкий рост котировок, перешли к снижению стоимости после новости о том,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:38
2022-08-03T14:38
2022-08-03T15:37
экономика
истринский район
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депозитарные расписки Ozon, которые в первую половину торговой сессии демонстрировали резкий рост котировок, перешли к снижению стоимости после новости о том, что на подмосковном складе компании произошел пожар, следует из динамики торгов на Московской бирже.К 14.22 бумаги компании дешевеют на 0,62%, до 1197 рублей.До новости о пожаре бумаги находились в лидерах роста текущей сессии и дорожали на 5,55%, до 1283,5 рубля.Ранее в среду Ozon подтвердил, что горящий в Истринском районе склад принадлежит компании, все сотрудники эвакуированы.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара увеличилась до 35 тысяч квадратных метров, а тушение осложняют конструктивные особенности здания и большая загрузка товарами.
https://ria.ru/20220726/ozon-1804988741.html
истринский район
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экономика, истринский район, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье
14:38 03.08.2022 (обновлено: 15:37 03.08.2022)
Цена расписок Ozon перешла к снижению после новости о пожаре на складе
Цена расписок Ozon перешла к снижению после новости о пожаре и подешевела на 0,62 процента