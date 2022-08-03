https://ria.ru/20220803/ozon-1806937899.html
Покупателям вернут деньги за заказы, утраченные при пожаре на складе Ozon
Покупателям вернут деньги за заказы, утраченные при пожаре на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Покупателям вернут деньги за заказы, утраченные при пожаре на складе Ozon
Товары, хранившиеся на горящем складе Ozon в Истринском районе Подмосковья, уже скрыты на маркетплейсе, покупателям вернут деньги, а продавцы получат... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:17
2022-08-03T14:17
2022-08-03T14:45
происшествия
ozon
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Товары, хранившиеся на горящем складе Ozon в Истринском районе Подмосковья, уже скрыты на маркетплейсе, покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", - говорится в сообщении.Ранее компания сообщила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были эвакуированы со склада. По предварительным данным, пострадавших нет.Площадь пожара в здании склада увеличилась до 35 тысяч квадратных метров, борьбу с огнем ведут 75 человек и 21 единица техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806927686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ozon, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье
14:17 03.08.2022 (обновлено: 14:45 03.08.2022)
Покупателям вернут деньги за заказы, утраченные при пожаре на складе Ozon
Ozon вернет деньги покупателям за заказы, утраченные при пожаре на складе