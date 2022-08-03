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На Ямале три человека насмерть отравились жидкостью с запахом спирта
На Ямале три человека насмерть отравились жидкостью с запахом спирта - РИА Новости, 03.08.2022
На Ямале три человека насмерть отравились жидкостью с запахом спирта
Три человека погибли в Ямало-Ненецком автономном округе, предположительно, отравившись технической жидкостью с запахом спирта, сообщает региональное управление... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:06
2022-08-03T12:06
2022-08-03T12:06
происшествия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямальский район
следственный комитет россии (ск рф)
су ск рф по янао
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Три человека погибли в Ямало-Ненецком автономном округе, предположительно, отравившись технической жидкостью с запахом спирта, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 2 августа в жилом доме на территории фактории "Тамбей" Ямальского района обнаружены тела двух женщин и мужчины, еще один пострадавший с признаками отравления доставлен в медицинское учреждение."При осмотре места происшествия обнаружена канистра с остатками технической жидкости. Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211126/kazan-1760849182.html
ямальский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямальский район, следственный комитет россии (ск рф), су ск рф по янао
На Ямале три человека насмерть отравились жидкостью с запахом спирта
На Ямале две женщины и мужчина погибли, выпив техническую жидкость с запахом спирта