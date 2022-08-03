https://ria.ru/20220803/otravlenie-1806886979.html

На Ямале три человека насмерть отравились жидкостью с запахом спирта

На Ямале три человека насмерть отравились жидкостью с запахом спирта - РИА Новости, 03.08.2022

На Ямале три человека насмерть отравились жидкостью с запахом спирта

Три человека погибли в Ямало-Ненецком автономном округе, предположительно, отравившись технической жидкостью с запахом спирта, сообщает региональное управление... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:06

2022-08-03T12:06

2022-08-03T12:06

происшествия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямальский район

следственный комитет россии (ск рф)

су ск рф по янао

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Три человека погибли в Ямало-Ненецком автономном округе, предположительно, отравившись технической жидкостью с запахом спирта, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 2 августа в жилом доме на территории фактории "Тамбей" Ямальского района обнаружены тела двух женщин и мужчины, еще один пострадавший с признаками отравления доставлен в медицинское учреждение."При осмотре места происшествия обнаружена канистра с остатками технической жидкости. Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211126/kazan-1760849182.html

ямальский район

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямальский район, следственный комитет россии (ск рф), су ск рф по янао