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ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL - РИА Новости, 03.08.2022
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ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL
ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL - РИА Новости, 03.08.2022
ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL
Американская компания ETS подтвердила РИА Новости, что уже неделю отказывает гражданам России в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T00:31
2022-08-03T00:31
в мире
санкции в отношении россии
министерство финансов сша
сша
россия
принстон
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Американская компания ETS подтвердила РИА Новости, что уже неделю отказывает гражданам России в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка по указанию властей США.При попытке зарегистрироваться на сайте ETS пользователь, указавший Россию в качестве страны гражданства вне зависимости от места жительства, получает уведомление: "В целях соблюдения требований управления по контролем за иностранными активами (министерства финансов США) мы не в состоянии обработать вашу заявку"."Система выдает эту ошибку, потому что тестирование сейчас прекращено для российских граждан. Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями", - сказала РИА Новости представитель компании."Мы недавно получили уведомление об этом, примерно неделю назад", - добавила она, не сумев предоставить подробности.ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены TOEFL на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие университеты или работы в компаниях США и Канады.
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в мире, санкции в отношении россии, министерство финансов сша, сша, россия, принстон
00:31 03.08.2022
 
ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL

Компания ETS подтвердила, что из-за санкций отказывает россиянам в сдаче экзаменов TOEFL

CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Американская компания ETS подтвердила РИА Новости, что уже неделю отказывает гражданам России в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка по указанию властей США.
При попытке зарегистрироваться на сайте ETS пользователь, указавший Россию в качестве страны гражданства вне зависимости от места жительства, получает уведомление: "В целях соблюдения требований управления по контролем за иностранными активами (министерства финансов США) мы не в состоянии обработать вашу заявку".
"Система выдает эту ошибку, потому что тестирование сейчас прекращено для российских граждан. Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями", - сказала РИА Новости представитель компании.
"Мы недавно получили уведомление об этом, примерно неделю назад", - добавила она, не сумев предоставить подробности.
ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены TOEFL на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие университеты или работы в компаниях США и Канады.
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В миреСанкции в отношении РоссииМинистерство финансов СШАСШАРоссияПринстон
 
 
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