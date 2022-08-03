https://ria.ru/20220803/otkaz-1806814038.html

ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL

ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL - РИА Новости, 03.08.2022

ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL

Американская компания ETS подтвердила РИА Новости, что уже неделю отказывает гражданам России в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T00:31

2022-08-03T00:31

2022-08-03T00:31

в мире

санкции в отношении россии

министерство финансов сша

сша

россия

принстон

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Американская компания ETS подтвердила РИА Новости, что уже неделю отказывает гражданам России в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка по указанию властей США.При попытке зарегистрироваться на сайте ETS пользователь, указавший Россию в качестве страны гражданства вне зависимости от места жительства, получает уведомление: "В целях соблюдения требований управления по контролем за иностранными активами (министерства финансов США) мы не в состоянии обработать вашу заявку"."Система выдает эту ошибку, потому что тестирование сейчас прекращено для российских граждан. Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями", - сказала РИА Новости представитель компании."Мы недавно получили уведомление об этом, примерно неделю назад", - добавила она, не сумев предоставить подробности.ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены TOEFL на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие университеты или работы в компаниях США и Канады.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806780819.html

сша

россия

принстон

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в мире, санкции в отношении россии, министерство финансов сша, сша, россия, принстон