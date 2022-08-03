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Отдых в отелях Турции за год подорожал почти на 80 процентов, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220803/oteli-1806927952.html
Отдых в отелях Турции за год подорожал почти на 80 процентов, сообщили СМИ
Отдых в отелях Турции за год подорожал почти на 80 процентов, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.08.2022
Отдых в отелях Турции за год подорожал почти на 80 процентов, сообщили СМИ
За последний год стоимость проживания в турецких отелях выросла на 79,14 процента из-за инфляции в стране, сообщает Turizm Guncel со ссылкой на отчет... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:00
2022-08-03T16:27
туризм
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туризм
анталья (провинция)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За последний год стоимость проживания в турецких отелях выросла на 79,14 процента из-за инфляции в стране, сообщает Turizm Guncel со ссылкой на отчет национального института статистики республики.Больше всего повысились цены на услуги здравоохранения – на 7 процентов по отношению к июню. Продукты подорожали на 3,15 процента, а еда в ресторанах – на 2,5 процента.Что касается стоимости отдыха в турецких гостиницах, то по отношению к началу года средняя цена за номер выросла на 48,5 процента, а в сравнении с июлем 2021-го – на 79,1 процента.Власти страны обещают, что к концу года инфляция должна составить не более 50 процентов. Однако независимые финансовые аналитики настроены скептически. Соответственно, это серьезно отразится и на стоимости отдыха в стране.Согласно тексту документа, уровень инфляции в Турции по итогам июля составил 79,6 процента в сравнении с 78,62 процента месяцем ранее.
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новости - туризм, турция, отели, туризм, анталья (провинция), кемер
14:00 03.08.2022 (обновлено: 16:27 03.08.2022)
 
Отдых в отелях Турции за год подорожал почти на 80 процентов, сообщили СМИ

Эксперт: за последний год проживание в турецких отелях подорожало почти на 80 процентов

© РИА Новости / Светлана Баева Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За последний год стоимость проживания в турецких отелях выросла на 79,14 процента из-за инфляции в стране, сообщает Turizm Guncel со ссылкой на отчет национального института статистики республики.
Больше всего повысились цены на услуги здравоохранения – на 7 процентов по отношению к июню. Продукты подорожали на 3,15 процента, а еда в ресторанах – на 2,5 процента.
Что касается стоимости отдыха в турецких гостиницах, то по отношению к началу года средняя цена за номер выросла на 48,5 процента, а в сравнении с июлем 2021-го – на 79,1 процента.
Власти страны обещают, что к концу года инфляция должна составить не более 50 процентов. Однако независимые финансовые аналитики настроены скептически. Соответственно, это серьезно отразится и на стоимости отдыха в стране.
Согласно тексту документа, уровень инфляции в Турции по итогам июля составил 79,6 процента в сравнении с 78,62 процента месяцем ранее.
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