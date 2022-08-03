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В Литве подтвердили первый случай заражения вирусом оспы обезьян
В Литве подтвердили первый случай заражения вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 03.08.2022
В Литве подтвердили первый случай заражения вирусом оспы обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Литве у мужчины старше 40 лет, прибывшего из другой европейской страны, сообщила представитель министерства... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:59
2022-08-03T13:59
2022-08-03T14:10
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воз
европа
оспа обезьян
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Литве у мужчины старше 40 лет, прибывшего из другой европейской страны, сообщила представитель министерства здравоохранения республики Галина Загребневене."Примерно час назад мы получили подтверждение, что в Литве зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян в этом году. Это мужчина, принадлежащий возрастной группе 40-49 лет, гражданин Литовской Республики, прибывший в Литву из другой европейской страны", - приводит слова Загребневене портал LRT.Как сообщал в июле литовский минздрав, республика заказала около 1,4 тысячи доз вакцин от этой болезни.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.
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в мире, здоровье - общество, литва, воз, европа, оспа обезьян
13:59 03.08.2022 (обновлено: 14:10 03.08.2022)
В Литве подтвердили первый случай заражения вирусом оспы обезьян
Минздрав подтвердил первый случай заражения вирусом оспы обезьян в Литве
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Литве у мужчины старше 40 лет, прибывшего из другой европейской страны, сообщила
представитель министерства здравоохранения республики Галина Загребневене.
"Примерно час назад мы получили подтверждение, что в Литве зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян в этом году. Это мужчина, принадлежащий возрастной группе 40-49 лет, гражданин Литовской Республики, прибывший в Литву из другой европейской страны", - приводит слова Загребневене портал LRT.
Как сообщал в июле литовский минздрав, республика заказала около 1,4 тысячи доз вакцин от этой болезни.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.