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В Литве подтвердили первый случай заражения вирусом оспы обезьян

В Литве подтвердили первый случай заражения вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 03.08.2022

В Литве подтвердили первый случай заражения вирусом оспы обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Литве у мужчины старше 40 лет, прибывшего из другой европейской страны, сообщила представитель министерства... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:59

2022-08-03T13:59

2022-08-03T14:10

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оспа обезьян

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Литве у мужчины старше 40 лет, прибывшего из другой европейской страны, сообщила представитель министерства здравоохранения республики Галина Загребневене."Примерно час назад мы получили подтверждение, что в Литве зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян в этом году. Это мужчина, принадлежащий возрастной группе 40-49 лет, гражданин Литовской Республики, прибывший в Литву из другой европейской страны", - приводит слова Загребневене портал LRT.Как сообщал в июле литовский минздрав, республика заказала около 1,4 тысячи доз вакцин от этой болезни.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.

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в мире, здоровье - общество, литва, воз, европа, оспа обезьян