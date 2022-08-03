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Правительство постановило создать нового оператора "Сахалина — 2"

Правительство постановило создать нового оператора "Сахалина — 2" - РИА Новости, 03.08.2022

Правительство постановило создать нового оператора "Сахалина — 2"

Правительство России постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске, говорится в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:29

2022-08-03T18:29

2022-08-03T20:09

экономика

россия

сахалин-2

правительство рф

южно-сахалинск

япония

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газпром

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Правительство России постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале правовой информации.Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться активным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Постановлением также учреждается размер уставного капитала в десять тысяч рублей.Согласно документу, Федеральная налоговая служба должна внести сведения о создании общества в ЕГРЮЛ в течение трех дней. Его управляющим станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы (Shell, Mitsui и Mitsubishi) также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. В прежнем операторе "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процентов минус одна акция, Mitsui — 12,5 процентов, Mitsubishi — десять процентов.В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями-участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте."Сахалин-2" дает Японии девять процентов от всего импортируемого ей СПГ.Кроме того, покупатели топлива проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты, писал Bloomberg со ссылкой на источники.СМИ уточнило, что условия контрактов, такие как валюта, объемы, цены и места доставки, останутся неизменными. При этом переход на российский банк может усложнить процесс, так как покупатели должны убедиться, что не нарушают санкции, добавили собеседники агентства."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

https://ria.ru/20220730/yaponiya-1806026830.html

https://ria.ru/20220729/sakhalina-2-1805853495.html

https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800419113.html

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экономика, россия, сахалин-2, правительство рф, южно-сахалинск, япония, токио, газпром, shell, владимир путин, фумио кисида, коити хагиуда