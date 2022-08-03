https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html

В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**

В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"** - РИА Новости, 03.08.2022

В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**

Контртеррористическое управление ООН активно занимается отмежеванием "Талибана"* от "Аль-Каиды"**, заявил журналистам замгенсека ООН, глава управления Владимир... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T23:35

2022-08-03T23:35

2022-08-03T23:36

в мире

афганистан

россия

аль-каида

оон

талибан

владимир воронков

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ООН, 3 авг – РИА Новости. Контртеррористическое управление ООН активно занимается отмежеванием "Талибана"* от "Аль-Каиды"**, заявил журналистам замгенсека ООН, глава управления Владимир Воронков.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ликвидацию лидера "Аль-Каиды"** Аймана аз-Завахири, Воронков сказал: "Это был один из лидеров "Аль-Каиды"**. "Аль-Каида"** сейчас достаточно хорошо представлена в Афганистане, и мое управление делает все возможное, чтобы побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220627/taliby-1798505582.html

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в мире, афганистан, россия, аль-каида, оон, талибан, владимир воронков