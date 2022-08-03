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В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**
В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"** - РИА Новости, 03.08.2022
В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**
Контртеррористическое управление ООН активно занимается отмежеванием "Талибана"* от "Аль-Каиды"**, заявил журналистам замгенсека ООН, глава управления Владимир... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T23:35
2022-08-03T23:35
2022-08-03T23:36
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ООН, 3 авг – РИА Новости. Контртеррористическое управление ООН активно занимается отмежеванием "Талибана"* от "Аль-Каиды"**, заявил журналистам замгенсека ООН, глава управления Владимир Воронков.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ликвидацию лидера "Аль-Каиды"** Аймана аз-Завахири, Воронков сказал: "Это был один из лидеров "Аль-Каиды"**. "Аль-Каида"** сейчас достаточно хорошо представлена в Афганистане, и мое управление делает все возможное, чтобы побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, афганистан, россия, аль-каида, оон, талибан, владимир воронков
23:35 03.08.2022 (обновлено: 23:36 03.08.2022)
В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**
Контртеррористическое управление ООН хочет побудить "Талибан" отмежеваться от "Аль-Каиды"