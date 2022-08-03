Генсек ООН прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань
Генсек ООН Гутерреш: придерживаемся политики "одного Китая", ориентируемся на это во всем
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе. Архивное фото
ООН, 3 авг - РИА Новости. ООН придерживается политики "одного Китая", заявил на брифинге генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя недавнюю поездку спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань.
"В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна - мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, политикой "одного Китая", и на это мы ориентируемся во всем, что делаем", - сказал Гутерреш на брифинге.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду она провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, продемократическими активистами, после чего на самолете направилась в Южную Корею.
Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут, и его результатом стала значительная эскалация ситуации вокруг острова. Китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых виды рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.