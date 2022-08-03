https://ria.ru/20220803/oon-1807091002.html

Генсек ООН прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань

Генсек ООН прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

Генсек ООН прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань

ООН придерживается политики "одного Китая", заявил на брифинге генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя недавнюю поездку спикера палаты представителей США Ненси РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:40

2022-08-03T20:40

2022-08-03T20:40

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

тайвань

тайбэй

пекин

оон

конгресс сша

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ООН, 3 авг - РИА Новости. ООН придерживается политики "одного Китая", заявил на брифинге генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя недавнюю поездку спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань."В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна - мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, политикой "одного Китая", и на это мы ориентируемся во всем, что делаем", - сказал Гутерреш на брифинге.Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду она провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, продемократическими активистами, после чего на самолете направилась в Южную Корею.Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут, и его результатом стала значительная эскалация ситуации вокруг острова. Китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых виды рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806874095.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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