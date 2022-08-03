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Генсек ООН прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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Генсек ООН прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань
Генсек ООН прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
Генсек ООН прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань
ООН придерживается политики "одного Китая", заявил на брифинге генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя недавнюю поездку спикера палаты представителей США Ненси РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:40
2022-08-03T20:40
в мире
нэнси пелоси
цай инвэнь
тайвань
тайбэй
пекин
оон
конгресс сша
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ООН, 3 авг - РИА Новости. ООН придерживается политики "одного Китая", заявил на брифинге генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя недавнюю поездку спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань."В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна - мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, политикой "одного Китая", и на это мы ориентируемся во всем, что делаем", - сказал Гутерреш на брифинге.Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду она провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, продемократическими активистами, после чего на самолете направилась в Южную Корею.Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут, и его результатом стала значительная эскалация ситуации вокруг острова. Китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых виды рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
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в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, тайвань, тайбэй, пекин, оон, конгресс сша, мид кнр, визит пелоси на тайвань, антониу гутерреш
20:40 03.08.2022
 
Генсек ООН прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань

Генсек ООН Гутерреш: придерживаемся политики "одного Китая", ориентируемся на это во всем

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 авг - РИА Новости. ООН придерживается политики "одного Китая", заявил на брифинге генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя недавнюю поездку спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань.
"В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна - мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, политикой "одного Китая", и на это мы ориентируемся во всем, что делаем", - сказал Гутерреш на брифинге.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду она провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, продемократическими активистами, после чего на самолете направилась в Южную Корею.
Визит Пелоси длился 19 часов 20 минут, и его результатом стала значительная эскалация ситуации вокруг острова. Китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых виды рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 11:26
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
 
В миреНэнси ПелосиЦай ИнвэньТайваньТайбэйПекинООНКонгресс СШАМИД КНРВизит Пелоси на ТайваньАнтониу Гутерреш
 
 
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