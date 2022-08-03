https://ria.ru/20220803/oon-1807083410.html
В ООН рассказали о работе над снятием препятствий для России в торговле
В ООН рассказали о работе над снятием препятствий для России в торговле - РИА Новости, 03.08.2022
В ООН рассказали о работе над снятием препятствий для России в торговле
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в рамках реализации "продуктовой сделки" работает над снятием препятствий для российской торговли в сфере... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:08
2022-08-03T20:08
2022-08-03T20:47
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ООН, 3 авг – РИА Новости. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в рамках реализации "продуктовой сделки" работает над снятием препятствий для российской торговли в сфере страхования, финансов и транспорта, заявила на брифинге генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен."Что касается России и упрощения торговли продовольствием и удобрениями из Российской Федерации, то мы усердно работаем над этим. Мы стараемся устранить имеющиеся препятствия в сфере финансов, страхования, транспортировки", - сказала Гринспен.Она указала, что США и ЕС уже предоставили некоторые разъяснения относительно введенных санкций.Она также заявила, что задача заключается в том, чтобы убедить частный сектор в отношениях с Россией не опасаться санкций, которые им и не грозят."Мы хотим увидеть, чтобы частные игроки по-другому взглянули на ситуацию и были созданы условия для возобновления экспорта продуктов и удобрений из РФ", - добавила она.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805223416.html
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россия, оон, экономика, цены на нефть, стамбул, сша, евросоюз
20:08 03.08.2022 (обновлено: 20:47 03.08.2022)
В ООН рассказали о работе над снятием препятствий для России в торговле
Гринспен: ООН работает над снятием препятствий для России в сфере торговли