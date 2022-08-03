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Девять самолетов поднялись с американской базы на Окинаве - РИА Новости, 03.08.2022
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Девять самолетов поднялись с американской базы на Окинаве
Девять самолетов поднялись с американской базы на Окинаве - РИА Новости, 03.08.2022
Девять самолетов поднялись с американской базы на Окинаве
Шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской базы на Окинаве в южном направлении, передает телеканал NHK. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:47
2022-08-03T13:08
в мире
нэнси пелоси
сша
тайвань
япония
визит пелоси на тайвань
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ТОКИО, 3 авг – РИА Новости. Шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской базы на Окинаве в южном направлении, передает телеканал NHK.По данным японского ТВ, "самолеты вылетели один за другим с базы Кадена около 17.20 по местному времени (11.20 мск) и взяли курс на юг".Накануне на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с американской базы в Японии также поднимались пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
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в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, япония, визит пелоси на тайвань
12:47 03.08.2022 (обновлено: 13:08 03.08.2022)
 
Девять самолетов поднялись с американской базы на Окинаве

Шесть истребителей F-15 и три топливозаправщика взлетели с американской базы на Окинаве

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin SuttonИстребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы Кадена, Япония - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Sutton
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 3 авг – РИА Новости. Шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской базы на Окинаве в южном направлении, передает телеканал NHK.
По данным японского ТВ, "самолеты вылетели один за другим с базы Кадена около 17.20 по местному времени (11.20 мск) и взяли курс на юг".
Накануне на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с американской базы в Японии также поднимались пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Самолет правительства США с Нэнси Пелоси на борту заходит на посадку в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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