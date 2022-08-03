https://ria.ru/20220803/obstrely-1807045962.html

Преступления Киева не находят должной оценки на Западе, заявило Минобороны

Преступления Киева не находят должной оценки на Западе, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.08.2022

Преступления Киева не находят должной оценки на Западе, заявило Минобороны

Киевские власти под покровительством Запада приказывают своим военным обстреливать рынки, вокзалы, жилые кварталы и места раздачи гуманитарной помощи, сообщил в РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:18

2022-08-03T18:18

2022-08-03T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

антониу гутерреш

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

оон

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Киевские власти под покровительством Запада приказывают своим военным обстреливать рынки, вокзалы, жилые кварталы и места раздачи гуманитарной помощи, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин."Пользуясь покровительством Запада, киевские власти не ограничивают себя никакими моральными или юридическими нормами. Ежедневно военнослужащими ВСУ и националистических батальонов совершают преступления, которые не находят должной оценки международным сообществом", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе."Продолжаются обстрелы рынков, вокзалов, жилых кварталов, мест раздачи гуманитарной помощи в Донецке, Ясиноватой, Горловке, Макеевке, Святогорске и многих других городах Донбасса", - добавил он.Замминистра уточнил, что одновременно в интернете размещается много фейковой информации о якобы совершаемых преступлениях военнослужащими ВС РФ.В частности, по его оценке, такое попустительство международного сообщества, а также стремление украинских властей скрыть свои преступления привело к трагедии в Еленовке в ДНР - обстрелу со стороны украинских военных места содержания их же военнопленных.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"*, начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220803/donbass-1806889616.html

https://ria.ru/20220803/elenovka-1807015852.html

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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