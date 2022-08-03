18:18 03.08.2022 (обновлено: 18:24 03.08.2022)
Преступления Киева не находят должной оценки на Западе, заявило Минобороны
Минобороны: Киев под покровительством Запада приказывает ВСУ обстреливать жилые кварталы
© РИА Новости / / Перейти в фотобанкМагазин в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Магазин в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Киевские власти под покровительством Запада приказывают своим военным обстреливать рынки, вокзалы, жилые кварталы и места раздачи гуманитарной помощи, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Пользуясь покровительством Запада, киевские власти не ограничивают себя никакими моральными или юридическими нормами. Ежедневно военнослужащими ВСУ и националистических батальонов совершают преступления, которые не находят должной оценки международным сообществом", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
"Продолжаются обстрелы рынков, вокзалов, жилых кварталов, мест раздачи гуманитарной помощи в Донецке, Ясиноватой, Горловке, Макеевке, Святогорске и многих других городах Донбасса", - добавил он.
Замминистра уточнил, что одновременно в интернете размещается много фейковой информации о якобы совершаемых преступлениях военнослужащими ВС РФ.
В частности, по его оценке, такое попустительство международного сообщества, а также стремление украинских властей скрыть свои преступления привело к трагедии в Еленовке в ДНР - обстрелу со стороны украинских военных места содержания их же военнопленных.
Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"*, начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
* Запрещенная в России террористическая организация