Украинские войска обстреляли поселок Доломитное
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Доломитному пять 155-миллиметровых снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 обстреляли поселок Доломитное, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 - н.п. Клещеевка – н.п. Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов донецкой агломерации.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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