https://ria.ru/20220803/obstrel-1807097668.html

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное

Украинские войска в 19.00 обстреляли поселок Доломитное, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:10

2022-08-03T21:10

2022-08-03T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

доломитное

украина

горловка

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 обстреляли поселок Доломитное, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 - н.п. Клещеевка – н.п. Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов донецкой агломерации.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

доломитное

украина

горловка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, доломитное, украина, горловка, нато, вооруженные силы украины