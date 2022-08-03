https://ria.ru/20220803/obstrel-1807095277.html

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска в 20.15 мск выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:00

2022-08-03T21:00

2022-08-03T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 мск выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.15 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220803/himars-1806996292.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины