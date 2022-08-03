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Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в 20.15 мск выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:00
2022-08-03T21:00
2022-08-03T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 мск выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.15 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220803/himars-1806996292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке шесть 155-миллиметровых снарядов