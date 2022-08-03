https://ria.ru/20220803/obstrel-1806840850.html

Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:13

2022-08-03T09:13

2022-08-03T09:13

в мире

украина

донецк (днр)

горловка

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 87 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 419 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, в результате обстрелов повреждены 36 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском, Калининском и Киевском районах Донецка и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806778941.html

украина

донецк (днр)

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецк (днр), горловка