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Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:13
2022-08-03T09:13
2022-08-03T09:13
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 87 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 419 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, в результате обстрелов повреждены 36 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском, Калининском и Киевском районах Донецка и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806778941.html
украина
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецк (днр), горловка
Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию республики