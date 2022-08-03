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Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
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Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:13
2022-08-03T09:13
в мире
украина
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 87 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 419 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, в результате обстрелов повреждены 36 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском, Калининском и Киевском районах Донецка и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
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украина
донецк (днр)
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в мире, украина, донецк (днр), горловка
09:13 03.08.2022
 
Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 87 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 419 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кадры сгоревшей пшеницы из-за обстрелов ВСУ в поселке Торское - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 19:30Специальная военная операция на Украине
В поселке Торское в ДНР сгорело 400 гектаров пшеницы из-за обстрелов ВСУ
По данным ведомства, в результате обстрелов повреждены 36 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском, Калининском и Киевском районах Донецка и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
 
В миреУкраинаДонецк (ДНР)Горловка
 
 
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