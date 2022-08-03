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Минобороны сообщило о 27 обменах пленными с Украиной за все время - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/obmen-1807024871.html
Минобороны сообщило о 27 обменах пленными с Украиной за все время
Минобороны сообщило о 27 обменах пленными с Украиной за все время - РИА Новости, 03.08.2022
Минобороны сообщило о 27 обменах пленными с Украиной за все время
Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:30
2022-08-03T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
александр фомин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин."При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе. Он добавил, что в Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Комиссия работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции.Также своевременно осуществляется репатриация украинских военных, отметил Фомин. К настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек.Фомин напомнил, что совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь", а также выводу оттуда украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований."Всего с "Азовстали" вышли свыше 3 тысяч человек, из них более 2,4 тысяч - военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении", - добавил Фомин.
https://ria.ru/20220729/moryaki-1805726966.html
https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр фомин, ситуация в днр и лнр
17:30 03.08.2022
 
Минобороны сообщило о 27 обменах пленными с Украиной за все время

Замминистра обороны Фомин: Москва и Киев провели 27 операций по обмену пленными и телами

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе. Он добавил, что в Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Комиссия работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции.
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Также своевременно осуществляется репатриация украинских военных, отметил Фомин. К настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек.
Фомин напомнил, что совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь", а также выводу оттуда украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.
"Всего с "Азовстали" вышли свыше 3 тысяч человек, из них более 2,4 тысяч - военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении", - добавил Фомин.
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