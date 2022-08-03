https://ria.ru/20220803/obmen-1807024871.html

Минобороны сообщило о 27 обменах пленными с Украиной за все время

Минобороны сообщило о 27 обменах пленными с Украиной за все время - РИА Новости, 03.08.2022

Минобороны сообщило о 27 обменах пленными с Украиной за все время

Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:30

2022-08-03T17:30

2022-08-03T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

александр фомин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин."При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе. Он добавил, что в Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Комиссия работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции.Также своевременно осуществляется репатриация украинских военных, отметил Фомин. К настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек.Фомин напомнил, что совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь", а также выводу оттуда украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований."Всего с "Азовстали" вышли свыше 3 тысяч человек, из них более 2,4 тысяч - военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении", - добавил Фомин.

https://ria.ru/20220729/moryaki-1805726966.html

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр фомин, ситуация в днр и лнр