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В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX - РИА Новости, 03.08.2022
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В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX
В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX - РИА Новости, 03.08.2022
В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX
Австралийское космическое агентство подтвердило, что в штате Новый Южный Уэльс упали обломки космического корабля компании SpaceX, владельцем которой является... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:53
2022-08-03T17:53
австралия
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spacex
dragon spacex
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Австралийское космическое агентство подтвердило, что в штате Новый Южный Уэльс упали обломки космического корабля компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск.Ранее сообщалось, что в июле местные жители услышали громкий хлопок. Считается, что тогда грузовой корабль Dragon вошел в атмосферу Земли."Агентство подтвердило, что обломки связаны с миссией SpaceX, и продолжает взаимодействовать с нашими коллегами в США", - приводит телеканал ABC слова представителя агентства.Отмечается, что в регионе Снежных гор были обнаружены три обломка, один из них нашли в загоне для овец. Обломки, предположительно, считаются крупнейшими среди тех, которые обнаружили в Австралии с 1979 года.Согласно телеканалу, обломков в регионе может оказаться больше. Агентство предупредило местных жителей, что в случае их обнаружения не следует пытаться их извлечь. Вместо этого им порекомендовали воспользоваться специальной горячей линией SpaceX или написать в компанию электронное письмо.
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австралия, земля, spacex, dragon spacex, космос - риа наука
17:53 03.08.2022
 
В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX

В Австралии подтвердили, что на Новый Южный Уэльс упали обломки корабля SpaceX

© AP Photo / NASA/Aubrey GemignaniКосмический корабль SpaceX
Космический корабль SpaceX - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / NASA/Aubrey Gemignani
Космический корабль SpaceX. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Австралийское космическое агентство подтвердило, что в штате Новый Южный Уэльс упали обломки космического корабля компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск.
Ранее сообщалось, что в июле местные жители услышали громкий хлопок. Считается, что тогда грузовой корабль Dragon вошел в атмосферу Земли.
"Агентство подтвердило, что обломки связаны с миссией SpaceX, и продолжает взаимодействовать с нашими коллегами в США", - приводит телеканал ABC слова представителя агентства.
Отмечается, что в регионе Снежных гор были обнаружены три обломка, один из них нашли в загоне для овец. Обломки, предположительно, считаются крупнейшими среди тех, которые обнаружили в Австралии с 1979 года.
Согласно телеканалу, обломков в регионе может оказаться больше. Агентство предупредило местных жителей, что в случае их обнаружения не следует пытаться их извлечь. Вместо этого им порекомендовали воспользоваться специальной горячей линией SpaceX или написать в компанию электронное письмо.
Испытания SpaceX - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:39
При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв
 
АвстралияЗемляSpaceXDragon SpaceXКосмос - РИА Наука
 
 
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