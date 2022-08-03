В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX
В Австралии подтвердили, что на Новый Южный Уэльс упали обломки корабля SpaceX
© AP Photo / NASA/Aubrey GemignaniКосмический корабль SpaceX
© AP Photo / NASA/Aubrey Gemignani
Космический корабль SpaceX. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Австралийское космическое агентство подтвердило, что в штате Новый Южный Уэльс упали обломки космического корабля компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск.
Ранее сообщалось, что в июле местные жители услышали громкий хлопок. Считается, что тогда грузовой корабль Dragon вошел в атмосферу Земли.
"Агентство подтвердило, что обломки связаны с миссией SpaceX, и продолжает взаимодействовать с нашими коллегами в США", - приводит телеканал ABC слова представителя агентства.
Отмечается, что в регионе Снежных гор были обнаружены три обломка, один из них нашли в загоне для овец. Обломки, предположительно, считаются крупнейшими среди тех, которые обнаружили в Австралии с 1979 года.
Согласно телеканалу, обломков в регионе может оказаться больше. Агентство предупредило местных жителей, что в случае их обнаружения не следует пытаться их извлечь. Вместо этого им порекомендовали воспользоваться специальной горячей линией SpaceX или написать в компанию электронное письмо.
12 июля, 10:39При испытании ракеты SpaceX произошел взрыв