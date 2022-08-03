https://ria.ru/20220803/oblomki-1807035466.html

В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX

В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX - РИА Новости, 03.08.2022

В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX

Австралийское космическое агентство подтвердило, что в штате Новый Южный Уэльс упали обломки космического корабля компании SpaceX, владельцем которой является... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:53

2022-08-03T17:53

2022-08-03T17:53

австралия

земля

spacex

dragon spacex

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Австралийское космическое агентство подтвердило, что в штате Новый Южный Уэльс упали обломки космического корабля компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск.Ранее сообщалось, что в июле местные жители услышали громкий хлопок. Считается, что тогда грузовой корабль Dragon вошел в атмосферу Земли."Агентство подтвердило, что обломки связаны с миссией SpaceX, и продолжает взаимодействовать с нашими коллегами в США", - приводит телеканал ABC слова представителя агентства.Отмечается, что в регионе Снежных гор были обнаружены три обломка, один из них нашли в загоне для овец. Обломки, предположительно, считаются крупнейшими среди тех, которые обнаружили в Австралии с 1979 года.Согласно телеканалу, обломков в регионе может оказаться больше. Агентство предупредило местных жителей, что в случае их обнаружения не следует пытаться их извлечь. Вместо этого им порекомендовали воспользоваться специальной горячей линией SpaceX или написать в компанию электронное письмо.

https://ria.ru/20220712/spacex-1801874680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

австралия, земля, spacex, dragon spacex, космос - риа наука