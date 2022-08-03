https://ria.ru/20220803/ntv-1806928083.html

Eutelsat прекратил трансляцию в Европе телеканала "НТВ-Мир"

Eutelsat прекратил трансляцию в Европе телеканала "НТВ-Мир" - РИА Новости, 03.08.2022

Eutelsat прекратил трансляцию в Европе телеканала "НТВ-Мир"

Французский спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию в Европе российского телеканала "НТВ-Мир" по запросу французского медиарегулятора Arcom, сообщило РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:55

2022-08-03T13:55

2022-08-03T13:55

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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Французский спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию в Европе российского телеканала "НТВ-Мир" по запросу французского медиарегулятора Arcom, сообщило в среду агентство Франс Пресс.Французский Arcom ранее потребовал от Eutelsat прекратить трансляцию российского канала "НТВ-Мир", который, по мнению регулятора, представляет руководство Украины и ее жителей приверженцами нацистской идеологии, что создает "опасный образ" украинского населения. "Мы выполнили просьбу Arcom", - заявили агентству в Eutelsat.Второго марта французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220727/evropa-1805387502.html

https://ria.ru/20220302/ntv-1776079273.html

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Кирилл Волков

в мире, франция, россия, нтв (телеканал), санкции в отношении россии, евросоюз, европарламент