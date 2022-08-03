https://ria.ru/20220803/nord-1806848827.html

Неонацистское объединение "Н.О.Р.Д."* запретили в России

Неонацистское объединение "Н.О.Р.Д."* запретили в России - РИА Новости, 03.08.2022

Неонацистское объединение "Н.О.Р.Д."* запретили в России

Омский областной суд признал экстремисткой организацией неформальное молодежное объединение "Н.О.Р.Д./Народное объединение русского движения"* и запретил его в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:50

2022-08-03T09:50

2022-08-03T09:51

происшествия

россия

омская область

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ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Омский областной суд признал экстремисткой организацией неформальное молодежное объединение "Н.О.Р.Д./Народное объединение русского движения"* и запретил его в России, сообщили журналистам в пресс-службе суда в среду.Праворадикальное объединение создано в марте прошлого года омичами К. Васютиным и Д. Лобовым. В "Н.О.Р.Д."* периодически вербовали новых участников, а всего там, по данным регионального УФСБ, состояли более 30 омичей.Идеология объединения сводится к стремлению выдворить неславян из России, борьбе с леворадикальными активистами и "очищению городских улиц" от наркоманов и алкоголиков, отмечает пресс-служба суда.По данным УФСБ по Омской области, Васютин и Лобов были лидерами сообщества: "Установили порядок руководства организацией, порядок проведения акций, используя для общения между собой "ВКонтакте" и Telegram"В ноябре прошлого года, по данным спецслужбы, Лобов написал явку с повинной и признался, что вместе с Васютиным создал "Н.О.Р.Д."* "с целью пропаганды идеологии национал-социализма, совершения экстремистских преступлений в отношении лиц неславянской внешности, леворадикалов, лиц, употребляющих наркотики"."Данные и другие обстоятельства, по мнению коллегии областного суда, дают достаточные основания для признания объединения экстремистской организацией и запрета его деятельности", - сообщили в пресс-службе суда.На Васютина и Лобова между тем возбудили уголовное дело об организации экстремистского сообщества.* Экстремисткая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220725/zapret-1804842236.html

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, омская область