19:22 03.08.2022 (обновлено: 19:29 03.08.2022)
Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО
Организация ветеранов США выступает против расширения НАТО из-за риска конфликта с Россией
Здание американского Сената в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" (CVA) в среду призвала сенат проголосовать против расширения НАТО, поскольку такой шаг может обойтись стране "в миллиарды долларов", а также повысить риск конфронтации с обладающей ядерной оружием Россией.
Сенат США, как ожидается, в этот день проведет голосование по резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В этой связи лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер пригласил в качестве гостей на предстоящее заседание послов двух скандинавских стран в США.
"США обременены государственным долгом в размере 30 триллионов долларов, рекордной инфляцией и растущими ограничениями своей военной мощи. Последнее, что должны делать США – это распространять гарантии безопасности по линии НАТО еще на две богатые европейские страны", - заявил по этому поводу старший советник CVA Дэн Колдуэлл, чье заявление обнародовано на сайте организации.
Как отметил Колдуэлл, присоединение двух скандинавских стран к альянсу "может обойтись США в миллиарды долларов, потребовать регулярного развертывания войск в обеих странах и повысить риск конфронтации с владеющей ядерном оружием Россией".
"США сталкиваются с более насущными проблемами у себя дома и в других частях света. Вместо того, чтобы брать себе на иждивение в сфере безопасности более богатые страны Европы, США следует побуждать европейцев брать на себя больше ответственности за собственную безопасность", - подчеркнул представитель ветеранской ассоциации США.
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