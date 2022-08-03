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Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО - РИА Новости, 03.08.2022
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Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО
Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО - РИА Новости, 03.08.2022
Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО
Организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" (CVA) в среду призвала сенат проголосовать против расширения НАТО, поскольку такой шаг может обойтись стране "в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:22
2022-08-03T19:29
в мире
сша
финляндия
швеция
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" (CVA) в среду призвала сенат проголосовать против расширения НАТО, поскольку такой шаг может обойтись стране "в миллиарды долларов", а также повысить риск конфронтации с обладающей ядерной оружием Россией.Сенат США, как ожидается, в этот день проведет голосование по резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В этой связи лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер пригласил в качестве гостей на предстоящее заседание послов двух скандинавских стран в США.Как отметил Колдуэлл, присоединение двух скандинавских стран к альянсу "может обойтись США в миллиарды долларов, потребовать регулярного развертывания войск в обеих странах и повысить риск конфронтации с владеющей ядерном оружием Россией"."США сталкиваются с более насущными проблемами у себя дома и в других частях света. Вместо того, чтобы брать себе на иждивение в сфере безопасности более богатые страны Европы, США следует побуждать европейцев брать на себя больше ответственности за собственную безопасность", - подчеркнул представитель ветеранской ассоциации США.
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в мире, сша, финляндия, швеция, нато, чак шумер
19:22 03.08.2022 (обновлено: 19:29 03.08.2022)
 
Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО

Организация ветеранов США выступает против расширения НАТО из-за риска конфликта с Россией

© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Fotolia / W.Scott
Здание американского Сената в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" (CVA) в среду призвала сенат проголосовать против расширения НАТО, поскольку такой шаг может обойтись стране "в миллиарды долларов", а также повысить риск конфронтации с обладающей ядерной оружием Россией.
Сенат США, как ожидается, в этот день проведет голосование по резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В этой связи лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер пригласил в качестве гостей на предстоящее заседание послов двух скандинавских стран в США.
"США обременены государственным долгом в размере 30 триллионов долларов, рекордной инфляцией и растущими ограничениями своей военной мощи. Последнее, что должны делать США – это распространять гарантии безопасности по линии НАТО еще на две богатые европейские страны", - заявил по этому поводу старший советник CVA Дэн Колдуэлл, чье заявление обнародовано на сайте организации.
Как отметил Колдуэлл, присоединение двух скандинавских стран к альянсу "может обойтись США в миллиарды долларов, потребовать регулярного развертывания войск в обеих странах и повысить риск конфронтации с владеющей ядерном оружием Россией".
"США сталкиваются с более насущными проблемами у себя дома и в других частях света. Вместо того, чтобы брать себе на иждивение в сфере безопасности более богатые страны Европы, США следует побуждать европейцев брать на себя больше ответственности за собственную безопасность", - подчеркнул представитель ветеранской ассоциации США.
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В миреСШАФинляндияШвецияНАТОЧак Шумер
 
 
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