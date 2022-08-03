https://ria.ru/20220803/nato-1807069720.html

Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО

Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО - РИА Новости, 03.08.2022

Организация ветеранов США призвала сенат голосовать против расширения НАТО

Организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" (CVA) в среду призвала сенат проголосовать против расширения НАТО, поскольку такой шаг может обойтись стране "в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:22

2022-08-03T19:22

2022-08-03T19:29

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" (CVA) в среду призвала сенат проголосовать против расширения НАТО, поскольку такой шаг может обойтись стране "в миллиарды долларов", а также повысить риск конфронтации с обладающей ядерной оружием Россией.Сенат США, как ожидается, в этот день проведет голосование по резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В этой связи лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер пригласил в качестве гостей на предстоящее заседание послов двух скандинавских стран в США.Как отметил Колдуэлл, присоединение двух скандинавских стран к альянсу "может обойтись США в миллиарды долларов, потребовать регулярного развертывания войск в обеих странах и повысить риск конфронтации с владеющей ядерном оружием Россией"."США сталкиваются с более насущными проблемами у себя дома и в других частях света. Вместо того, чтобы брать себе на иждивение в сфере безопасности более богатые страны Европы, США следует побуждать европейцев брать на себя больше ответственности за собственную безопасность", - подчеркнул представитель ветеранской ассоциации США.

https://ria.ru/20220801/senator-1806522075.html

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в мире, сша, финляндия, швеция, нато, чак шумер