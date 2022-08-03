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Нацсобрание Франции проголосовало за вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.08.2022
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Нацсобрание Франции проголосовало за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Нацсобрание Франции проголосовало за вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.08.2022
Нацсобрание Франции проголосовало за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Депутаты национального собрания Франции (нижняя палата парламента) во вторник вечером проголосовали за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T00:57
2022-08-03T00:57
в мире
катрин колонна
финляндия
швеция
турция
мид франции‎
нато
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Депутаты национального собрания Франции (нижняя палата парламента) во вторник вечером проголосовали за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО.В июле французский сенат ратифицировал соглашение о принятии двух европейских стран в Североатлантический альянс.Во вторник вечером законопроекты о ратификации соглашений о принятии Финляндии и Швеции в НАТО были вынесены на рассмотрение в национальном собрании. Нижняя палата проголосовала за вступление двух стран в альянс: 209 депутатов высказались за, 46 – против. Трансляция голосования велась на сайте нацсобрания."Вступление Швеции и Финляндии в НАТО представляет неоспоримую ценность для альянса. И Швеция, и Финляндия имеют сильный военный потенциал, который внесет значительный вклад в поддержку безопасности членов альянса... Крайне важно, чтобы посредством ратификации этих двух законопроектов мы оказались на пороге исторического решения для стратегической безопасности континента", - заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, выступая в нацсобрании перед началом голосования.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления двух северных европейских стран в НАТО.
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в мире, катрин колонна, финляндия, швеция, турция, мид франции‎, нато
00:57 03.08.2022
 
Нацсобрание Франции проголосовало за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Нижняя палата парламента Франции проголосовала за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Депутаты национального собрания Франции (нижняя палата парламента) во вторник вечером проголосовали за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО.
В июле французский сенат ратифицировал соглашение о принятии двух европейских стран в Североатлантический альянс.
Во вторник вечером законопроекты о ратификации соглашений о принятии Финляндии и Швеции в НАТО были вынесены на рассмотрение в национальном собрании. Нижняя палата проголосовала за вступление двух стран в альянс: 209 депутатов высказались за, 46 – против. Трансляция голосования велась на сайте нацсобрания.
"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО представляет неоспоримую ценность для альянса. И Швеция, и Финляндия имеют сильный военный потенциал, который внесет значительный вклад в поддержку безопасности членов альянса... Крайне важно, чтобы посредством ратификации этих двух законопроектов мы оказались на пороге исторического решения для стратегической безопасности континента", - заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, выступая в нацсобрании перед началом голосования.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления двух северных европейских стран в НАТО.
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 23:16
Сенат США может в среду проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО
 
В миреКатрин КолоннаФинляндияШвецияТурцияМИД Франции‎НАТО
 
 
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