11:11 03.08.2022 (обновлено: 11:20 03.08.2022)
Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн предложил открыть консульства в Петербурге и Новосибирске
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВоенный лидер Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн
Военный лидер Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн. Архивное фото
НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Лидер Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил открыть консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге и Новосибирске.
"Для организации и для того, чтобы увеличить поездки между нашими странами, нам нужны новые учреждения для дипломатической связи. Поэтому прошу рассмотреть предложение об открытии консульства в Санкт-Петербурге, чтобы в ближайшее время его открыть", - сказал Мин Аун Хлайн на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Ваша страна огромная, с запада на восток! Посередине находится такой город как Новосибирск, который для нас является самым близким и доступным городом. Поэтому хотели бы предложить также открыть консульство в Новосибирске", - добавил Мин Аун Хлайн. Лидер Мьянмы вспомнил, что сам посещал Новосибирск и отметил, что "народу Мьянмы очень нравится природа Сибири".
Также лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть российское консульство в стране. "В нашей стране ваше посольство находится в городе Янгон, бывшей столице. Мы бы хотели предложить перенести посольство в Нейпьидо и в городе Мандалай - это древний город в самом сердце нашей страны - открыть консульство РФ", - сказал Мин Аун Хлайн.
Мандалай - второй по величине город в Мьянме с населением более миллиона человек, в прошлом - столица Бирманской империи.