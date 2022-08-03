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Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России - РИА Новости, 03.08.2022
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Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России
Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России - РИА Новости, 03.08.2022
Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России
Лидер Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил открыть консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге и РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:11
2022-08-03T11:20
в мире
мин аун хлайн
сергей лавров
россия
мьянма
новосибирск
санкт-петербург
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Лидер Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил открыть консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге и Новосибирске."Для организации и для того, чтобы увеличить поездки между нашими странами, нам нужны новые учреждения для дипломатической связи. Поэтому прошу рассмотреть предложение об открытии консульства в Санкт-Петербурге, чтобы в ближайшее время его открыть", - сказал Мин Аун Хлайн на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Ваша страна огромная, с запада на восток! Посередине находится такой город как Новосибирск, который для нас является самым близким и доступным городом. Поэтому хотели бы предложить также открыть консульство в Новосибирске", - добавил Мин Аун Хлайн. Лидер Мьянмы вспомнил, что сам посещал Новосибирск и отметил, что "народу Мьянмы очень нравится природа Сибири".Также лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть российское консульство в стране. "В нашей стране ваше посольство находится в городе Янгон, бывшей столице. Мы бы хотели предложить перенести посольство в Нейпьидо и в городе Мандалай - это древний город в самом сердце нашей страны - открыть консульство РФ", - сказал Мин Аун Хлайн.Мандалай - второй по величине город в Мьянме с населением более миллиона человек, в прошлом - столица Бирманской империи.
https://ria.ru/20220802/lavrov-1806731197.html
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в мире, мин аун хлайн, сергей лавров, россия, мьянма, новосибирск, санкт-петербург, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:11 03.08.2022 (обновлено: 11:20 03.08.2022)
 
Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн предложил открыть консульства в Петербурге и Новосибирске

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВоенный лидер Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн
Военный лидер Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Военный лидер Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Лидер Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил открыть консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге и Новосибирске.
"Для организации и для того, чтобы увеличить поездки между нашими странами, нам нужны новые учреждения для дипломатической связи. Поэтому прошу рассмотреть предложение об открытии консульства в Санкт-Петербурге, чтобы в ближайшее время его открыть", - сказал Мин Аун Хлайн на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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"Ваша страна огромная, с запада на восток! Посередине находится такой город как Новосибирск, который для нас является самым близким и доступным городом. Поэтому хотели бы предложить также открыть консульство в Новосибирске", - добавил Мин Аун Хлайн. Лидер Мьянмы вспомнил, что сам посещал Новосибирск и отметил, что "народу Мьянмы очень нравится природа Сибири".
Также лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть российское консульство в стране. "В нашей стране ваше посольство находится в городе Янгон, бывшей столице. Мы бы хотели предложить перенести посольство в Нейпьидо и в городе Мандалай - это древний город в самом сердце нашей страны - открыть консульство РФ", - сказал Мин Аун Хлайн.
Мандалай - второй по величине город в Мьянме с населением более миллиона человек, в прошлом - столица Бирманской империи.
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В миреМин Аун ХлайнСергей ЛавровРоссияМьянмаНовосибирскСанкт-ПетербургМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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