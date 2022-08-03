https://ria.ru/20220803/myanma-1806868345.html

Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России

Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России - РИА Новости, 03.08.2022

Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России

Лидер Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил открыть консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге и РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:11

2022-08-03T11:11

2022-08-03T11:20

в мире

мин аун хлайн

сергей лавров

россия

мьянма

новосибирск

санкт-петербург

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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НЕЙПЬИДО, 3 авг - РИА Новости. Лидер Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил открыть консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге и Новосибирске."Для организации и для того, чтобы увеличить поездки между нашими странами, нам нужны новые учреждения для дипломатической связи. Поэтому прошу рассмотреть предложение об открытии консульства в Санкт-Петербурге, чтобы в ближайшее время его открыть", - сказал Мин Аун Хлайн на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Ваша страна огромная, с запада на восток! Посередине находится такой город как Новосибирск, который для нас является самым близким и доступным городом. Поэтому хотели бы предложить также открыть консульство в Новосибирске", - добавил Мин Аун Хлайн. Лидер Мьянмы вспомнил, что сам посещал Новосибирск и отметил, что "народу Мьянмы очень нравится природа Сибири".Также лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть российское консульство в стране. "В нашей стране ваше посольство находится в городе Янгон, бывшей столице. Мы бы хотели предложить перенести посольство в Нейпьидо и в городе Мандалай - это древний город в самом сердце нашей страны - открыть консульство РФ", - сказал Мин Аун Хлайн.Мандалай - второй по величине город в Мьянме с населением более миллиона человек, в прошлом - столица Бирманской империи.

https://ria.ru/20220802/lavrov-1806731197.html

https://ria.ru/20220618/khab-1796385033.html

россия

мьянма

новосибирск

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мин аун хлайн, сергей лавров, россия, мьянма, новосибирск, санкт-петербург, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)