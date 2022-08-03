https://ria.ru/20220803/most-1806961521.html

Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят

Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят - РИА Новости, 03.08.2022

Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят

Дарьевский мост в Херсонской области, поврежденный в результате серии обстрелов со стороны украинских войск, оперативно восстановят, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:17

2022-08-03T15:17

2022-08-03T15:17

специальная военная операция на украине

херсонская область

донбасс

вооруженные силы украины

украина

марат хуснуллин

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Дарьевский мост в Херсонской области, поврежденный в результате серии обстрелов со стороны украинских войск, оперативно восстановят, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который находится с рабочим визитом в регионе."(Глава администрации Херсонской области) Владимир Васильевич (Сальдо) поставил вопрос, что необходимо еще Дарьевский мост восстановить. Мы оперативно сейчас посмотрим и примем решение. Будем восстанавливать", - сказал Хуснуллин журналистам.Дарьевский мост через реку Ингулец в Херсонской области был поврежден в июле в результате серии ракетных ударов со стороны украинской армии.

https://ria.ru/20220803/kherson-1806958403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , донбасс, вооруженные силы украины, украина, марат хуснуллин