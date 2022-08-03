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Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/most-1806961521.html
Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят
Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят - РИА Новости, 03.08.2022
Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят
Дарьевский мост в Херсонской области, поврежденный в результате серии обстрелов со стороны украинских войск, оперативно восстановят, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:17
2022-08-03T15:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
донбасс
вооруженные силы украины
украина
марат хуснуллин
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Дарьевский мост в Херсонской области, поврежденный в результате серии обстрелов со стороны украинских войск, оперативно восстановят, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который находится с рабочим визитом в регионе."(Глава администрации Херсонской области) Владимир Васильевич (Сальдо) поставил вопрос, что необходимо еще Дарьевский мост восстановить. Мы оперативно сейчас посмотрим и примем решение. Будем восстанавливать", - сказал Хуснуллин журналистам.Дарьевский мост через реку Ингулец в Херсонской области был поврежден в июле в результате серии ракетных ударов со стороны украинской армии.
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херсонская область
донбасс
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херсонская область , донбасс, вооруженные силы украины, украина, марат хуснуллин
15:17 03.08.2022
 
Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят

Хуснуллин: поврежденный при обстрелах Дарьевский мост в Херсонской области восстановят

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа через Днепр
Понтонная переправа через Днепр - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Дарьевский мост в Херсонской области, поврежденный в результате серии обстрелов со стороны украинских войск, оперативно восстановят, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который находится с рабочим визитом в регионе.
"(Глава администрации Херсонской области) Владимир Васильевич (Сальдо) поставил вопрос, что необходимо еще Дарьевский мост восстановить. Мы оперативно сейчас посмотрим и примем решение. Будем восстанавливать", - сказал Хуснуллин журналистам.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 15:11
Глава ВГА Херсонской области рассказал о внимании России к региону
Дарьевский мост через реку Ингулец в Херсонской области был поврежден в июле в результате серии ракетных ударов со стороны украинской армии.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаМарат Хуснуллин
 
 
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