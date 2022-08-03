https://ria.ru/20220803/most-1806961521.html
Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят
Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят - РИА Новости, 03.08.2022
Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят
Дарьевский мост в Херсонской области, поврежденный в результате серии обстрелов со стороны украинских войск, оперативно восстановят, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:17
2022-08-03T15:17
2022-08-03T15:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
донбасс
вооруженные силы украины
украина
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806943153_0:263:2730:1799_1920x0_80_0_0_b712fcd31f5a8a42ffd2e5bafa3b41ab.jpg
ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Дарьевский мост в Херсонской области, поврежденный в результате серии обстрелов со стороны украинских войск, оперативно восстановят, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который находится с рабочим визитом в регионе."(Глава администрации Херсонской области) Владимир Васильевич (Сальдо) поставил вопрос, что необходимо еще Дарьевский мост восстановить. Мы оперативно сейчас посмотрим и примем решение. Будем восстанавливать", - сказал Хуснуллин журналистам.Дарьевский мост через реку Ингулец в Херсонской области был поврежден в июле в результате серии ракетных ударов со стороны украинской армии.
https://ria.ru/20220803/kherson-1806958403.html
херсонская область
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806943153_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d1bb245470039f40370b46cc21eade07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , донбасс, вооруженные силы украины, украина, марат хуснуллин
Поврежденный при обстрелах мост в Херсонской области оперативно восстановят
Хуснуллин: поврежденный при обстрелах Дарьевский мост в Херсонской области восстановят