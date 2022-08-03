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Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 03.08.2022
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Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве
Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 03.08.2022
Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве
Водолазы обнаружили тело погибшей девушки, упавшей с Крымского моста в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:54
2022-08-03T11:54
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водолазы обнаружили тело погибшей девушки, упавшей с Крымского моста в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее экстренные службы информировали, что около полуночи с Крымского моста в Москве упала женщина, ей примерно 30 лет."Тело обнаружено водолазами", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Дарья Буймова
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происшествия, москва
11:54 03.08.2022
 
Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве

Водолазы нашли тело погибшей девушки, упавшей ночью с Крымского моста в Москве

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкКрымский мост и храм Христа Спасителя в Москве
Крымский мост и храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Крымский мост и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водолазы обнаружили тело погибшей девушки, упавшей с Крымского моста в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее экстренные службы информировали, что около полуночи с Крымского моста в Москве упала женщина, ей примерно 30 лет.
"Тело обнаружено водолазами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Омск - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 13:38
В Омске нашли тело пропавшего ребенка
 
ПроисшествияМосква
 
 
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