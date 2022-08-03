https://ria.ru/20220803/moskva-1806882498.html

Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве

Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 03.08.2022

Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве

Водолазы обнаружили тело погибшей девушки, упавшей с Крымского моста в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:54

2022-08-03T11:54

2022-08-03T11:54

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водолазы обнаружили тело погибшей девушки, упавшей с Крымского моста в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее экстренные службы информировали, что около полуночи с Крымского моста в Москве упала женщина, ей примерно 30 лет."Тело обнаружено водолазами", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20220727/omsk-1805317042.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва