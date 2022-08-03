https://ria.ru/20220803/moskva-1806882498.html
Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве
Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 03.08.2022
Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве
Водолазы обнаружили тело погибшей девушки, упавшей с Крымского моста в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:54
2022-08-03T11:54
2022-08-03T11:54
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водолазы обнаружили тело погибшей девушки, упавшей с Крымского моста в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее экстренные службы информировали, что около полуночи с Крымского моста в Москве упала женщина, ей примерно 30 лет."Тело обнаружено водолазами", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20220727/omsk-1805317042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Водолазы нашли тело девушки, упавшей с Крымского моста в Москве
Водолазы нашли тело погибшей девушки, упавшей ночью с Крымского моста в Москве
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водолазы обнаружили тело погибшей девушки, упавшей с Крымского моста в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее экстренные службы информировали, что около полуночи с Крымского моста в Москве
упала женщина, ей примерно 30 лет.
"Тело обнаружено водолазами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.