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Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве - РИА Новости, 03.08.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220803/moskva-1806862210.html
Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве
Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве - РИА Новости, 03.08.2022
Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве
Московский производитель запустил цех по переработке отходов от производства упаковочных материалов, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:48
2022-08-03T10:48
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
александр абалаков
москва
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Московский производитель запустил цех по переработке отходов от производства упаковочных материалов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Москве реализовали еще одну важную экологическую инициативу, направленную на внедрение механизма расширенной ответственности производителей. Столичное предприятие запустило цех, в котором будут перерабатываться отходы картонной и полимерной упаковки собственного производства, а также упаковочные материалы молочных заводов. В будущем производитель планирует распространить действие проекта и на потребительскую упаковку, планируемые объемы переработки - 100 тонн в месяц", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Компания "Ламбумиз" уже принимает отходы у партнеров – производителей молочной продукции: бракованную упаковку, стрейч-пленку, картон, пробки, говорится в сообщении."Мы запустили оборудование, которое позволит перерабатывать около двух тысяч тонн отходов из ламинированного картона в год. Полученные целлюлоза и вторичный полиэтилен будем направлять на реализацию нашим партнерам. Участники инициативы должны самостоятельно организовать сбор и сортировку материалов на своей площадке, а "Ламбумиз" готов на долгосрочной основе оказывать им помощь в транспортировке до цеха. К программе присоединились уже несколько десятков партнеров", – рассказал генеральный директор компании Александр Абалаков.
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владислав овчинский, александр абалаков, москва
10:48 03.08.2022
 

Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве

© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Московский производитель запустил цех по переработке отходов от производства упаковочных материалов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Москве реализовали еще одну важную экологическую инициативу, направленную на внедрение механизма расширенной ответственности производителей. Столичное предприятие запустило цех, в котором будут перерабатываться отходы картонной и полимерной упаковки собственного производства, а также упаковочные материалы молочных заводов. В будущем производитель планирует распространить действие проекта и на потребительскую упаковку, планируемые объемы переработки - 100 тонн в месяц", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
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Компания "Ламбумиз" уже принимает отходы у партнеров – производителей молочной продукции: бракованную упаковку, стрейч-пленку, картон, пробки, говорится в сообщении.
"Мы запустили оборудование, которое позволит перерабатывать около двух тысяч тонн отходов из ламинированного картона в год. Полученные целлюлоза и вторичный полиэтилен будем направлять на реализацию нашим партнерам. Участники инициативы должны самостоятельно организовать сбор и сортировку материалов на своей площадке, а "Ламбумиз" готов на долгосрочной основе оказывать им помощь в транспортировке до цеха. К программе присоединились уже несколько десятков партнеров", – рассказал генеральный директор компании Александр Абалаков.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийАлександр АбалаковМосква
 
 
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