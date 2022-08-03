Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Московский производитель запустил цех по переработке отходов от производства упаковочных материалов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В Москве реализовали еще одну важную экологическую инициативу, направленную на внедрение механизма расширенной ответственности производителей. Столичное предприятие запустило цех, в котором будут перерабатываться отходы картонной и полимерной упаковки собственного производства, а также упаковочные материалы молочных заводов. В будущем производитель планирует распространить действие проекта и на потребительскую упаковку, планируемые объемы переработки - 100 тонн в месяц", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Компания "Ламбумиз" уже принимает отходы у партнеров – производителей молочной продукции: бракованную упаковку, стрейч-пленку, картон, пробки, говорится в сообщении.
"Мы запустили оборудование, которое позволит перерабатывать около двух тысяч тонн отходов из ламинированного картона в год. Полученные целлюлоза и вторичный полиэтилен будем направлять на реализацию нашим партнерам. Участники инициативы должны самостоятельно организовать сбор и сортировку материалов на своей площадке, а "Ламбумиз" готов на долгосрочной основе оказывать им помощь в транспортировке до цеха. К программе присоединились уже несколько десятков партнеров", – рассказал генеральный директор компании Александр Абалаков.