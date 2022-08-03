https://ria.ru/20220803/moskva-1806862210.html

Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве

Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве - РИА Новости, 03.08.2022

Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве

Московский производитель запустил цех по переработке отходов от производства упаковочных материалов, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:48

2022-08-03T10:48

2022-08-03T10:48

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

александр абалаков

москва

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Московский производитель запустил цех по переработке отходов от производства упаковочных материалов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Москве реализовали еще одну важную экологическую инициативу, направленную на внедрение механизма расширенной ответственности производителей. Столичное предприятие запустило цех, в котором будут перерабатываться отходы картонной и полимерной упаковки собственного производства, а также упаковочные материалы молочных заводов. В будущем производитель планирует распространить действие проекта и на потребительскую упаковку, планируемые объемы переработки - 100 тонн в месяц", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Компания "Ламбумиз" уже принимает отходы у партнеров – производителей молочной продукции: бракованную упаковку, стрейч-пленку, картон, пробки, говорится в сообщении."Мы запустили оборудование, которое позволит перерабатывать около двух тысяч тонн отходов из ламинированного картона в год. Полученные целлюлоза и вторичный полиэтилен будем направлять на реализацию нашим партнерам. Участники инициативы должны самостоятельно организовать сбор и сортировку материалов на своей площадке, а "Ламбумиз" готов на долгосрочной основе оказывать им помощь в транспортировке до цеха. К программе присоединились уже несколько десятков партнеров", – рассказал генеральный директор компании Александр Абалаков.

https://ria.ru/20220711/tinao-1801657632.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, александр абалаков, москва