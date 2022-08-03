Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве
Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о нагрузке на метро после закрытия участка БКЛ
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭскалаторы в вестибюле станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Эскалаторы в вестибюле станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нагрузка на станции метро во время закрытия участка БКЛ (Большой кольцевой линии) "Петровский парк"–"Савёловская" остаётся на комфортном уровне, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы продолжаем реализовывать программу мэра Москвы Сергея Собянина по развитию сети метро совместно с Департаментом строительства. Скорейший запуск новых участков БКЛ требует временно приостановить движение поездов от "Савёловской" до "Петровского парка". Пассажиры выбирают альтернативные маршруты и действующая инфраструктура хорошо справляется. Нагрузка остаётся на комфортном уровне — в 2 раза меньше критических показателей. Мы следим за ситуацией на действующем транспорте в режиме онлайн из Единого диспетчерского центра метро. В будни выпускаем на 3 электробуса т42 больше, чем обычно. Кроме того, 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности ежедневно дежурят на станциях и помогают пассажирам сориентироваться на месте", — рассказал Ликсутов.
Он отметил, что на Кольцевой линии между "Новослободской" и "Белорусской" стало до 20% больше пассажиров. На Замоскворецкой линии от "Белорусской" до "Динамо" стало до 17% больше пассажиров. На Серпуховско-Тимирязевской линии от "Савёловской" до "Менделеевской" стало до 8% больше пассажиров.
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