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Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве - РИА Новости, 03.08.2022
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Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве
Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве - РИА Новости, 03.08.2022
Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве
Нагрузка на станции метро во время закрытия участка БКЛ (Большой кольцевой линии) "Петровский парк"–"Савёловская" остаётся на комфортном уровне, сообщил РИА... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:59
2022-08-03T09:59
общество
сергей собянин
москва
департамент строительства
максим ликсутов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нагрузка на станции метро во время закрытия участка БКЛ (Большой кольцевой линии) "Петровский парк"–"Савёловская" остаётся на комфортном уровне, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы продолжаем реализовывать программу мэра Москвы Сергея Собянина по развитию сети метро совместно с Департаментом строительства. Скорейший запуск новых участков БКЛ требует временно приостановить движение поездов от "Савёловской" до "Петровского парка". Пассажиры выбирают альтернативные маршруты и действующая инфраструктура хорошо справляется. Нагрузка остаётся на комфортном уровне — в 2 раза меньше критических показателей. Мы следим за ситуацией на действующем транспорте в режиме онлайн из Единого диспетчерского центра метро. В будни выпускаем на 3 электробуса т42 больше, чем обычно. Кроме того, 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности ежедневно дежурят на станциях и помогают пассажирам сориентироваться на месте", — рассказал Ликсутов.Он отметил, что на Кольцевой линии между "Новослободской" и "Белорусской" стало до 20% больше пассажиров. На Замоскворецкой линии от "Белорусской" до "Динамо" стало до 17% больше пассажиров. На Серпуховско-Тимирязевской линии от "Савёловской" до "Менделеевской" стало до 8% больше пассажиров.
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общество, сергей собянин, москва, департамент строительства, максим ликсутов
09:59 03.08.2022
 
Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве

Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о нагрузке на метро после закрытия участка БКЛ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭскалаторы в вестибюле станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Эскалаторы в вестибюле станции ЦСКА Большой кольцевой линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эскалаторы в вестибюле станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нагрузка на станции метро во время закрытия участка БКЛ (Большой кольцевой линии) "Петровский парк"–"Савёловская" остаётся на комфортном уровне, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы продолжаем реализовывать программу мэра Москвы Сергея Собянина по развитию сети метро совместно с Департаментом строительства. Скорейший запуск новых участков БКЛ требует временно приостановить движение поездов от "Савёловской" до "Петровского парка". Пассажиры выбирают альтернативные маршруты и действующая инфраструктура хорошо справляется. Нагрузка остаётся на комфортном уровне — в 2 раза меньше критических показателей. Мы следим за ситуацией на действующем транспорте в режиме онлайн из Единого диспетчерского центра метро. В будни выпускаем на 3 электробуса т42 больше, чем обычно. Кроме того, 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности ежедневно дежурят на станциях и помогают пассажирам сориентироваться на месте", — рассказал Ликсутов.
Он отметил, что на Кольцевой линии между "Новослободской" и "Белорусской" стало до 20% больше пассажиров. На Замоскворецкой линии от "Белорусской" до "Динамо" стало до 17% больше пассажиров. На Серпуховско-Тимирязевской линии от "Савёловской" до "Менделеевской" стало до 8% больше пассажиров.
Проект благоустройства территории у станции БКЛ метро Сокольники
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ОбществоСергей СобянинМоскваДепартамент строительстваМаксим Ликсутов
 
 
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