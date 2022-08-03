https://ria.ru/20220803/moskva-1806850010.html

Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве

Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве - РИА Новости, 03.08.2022

Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве

Нагрузка на станции метро во время закрытия участка БКЛ (Большой кольцевой линии) "Петровский парк"–"Савёловская" остаётся на комфортном уровне, сообщил РИА... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:59

2022-08-03T09:59

2022-08-03T09:59

общество

сергей собянин

москва

департамент строительства

максим ликсутов

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нагрузка на станции метро во время закрытия участка БКЛ (Большой кольцевой линии) "Петровский парк"–"Савёловская" остаётся на комфортном уровне, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы продолжаем реализовывать программу мэра Москвы Сергея Собянина по развитию сети метро совместно с Департаментом строительства. Скорейший запуск новых участков БКЛ требует временно приостановить движение поездов от "Савёловской" до "Петровского парка". Пассажиры выбирают альтернативные маршруты и действующая инфраструктура хорошо справляется. Нагрузка остаётся на комфортном уровне — в 2 раза меньше критических показателей. Мы следим за ситуацией на действующем транспорте в режиме онлайн из Единого диспетчерского центра метро. В будни выпускаем на 3 электробуса т42 больше, чем обычно. Кроме того, 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности ежедневно дежурят на станциях и помогают пассажирам сориентироваться на месте", — рассказал Ликсутов.Он отметил, что на Кольцевой линии между "Новослободской" и "Белорусской" стало до 20% больше пассажиров. На Замоскворецкой линии от "Белорусской" до "Динамо" стало до 17% больше пассажиров. На Серпуховско-Тимирязевской линии от "Савёловской" до "Менделеевской" стало до 8% больше пассажиров.

https://ria.ru/20220725/bkl-1804698714.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, москва, департамент строительства, максим ликсутов