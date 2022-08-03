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Санду рассчитывает на помощь США в преодолении кризиса в Молдавии - РИА Новости, 03.08.2022
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Санду рассчитывает на помощь США в преодолении кризиса в Молдавии
Санду рассчитывает на помощь США в преодолении кризиса в Молдавии - РИА Новости, 03.08.2022
Санду рассчитывает на помощь США в преодолении кризиса в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает на помощь США в преодолении экономического и энергетического кризиса в республике, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:28
2022-08-03T16:28
в мире
молдавия
сша
экономика
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает на помощь США в преодолении экономического и энергетического кризиса в республике, сообщает в среду пресс-служба молдавского лидера.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. На этом фоне оппозиция начала акции протеста. С 1 августа закупочная цена газа для Молдавии выросла с 980 до 1458 долларов за тысячу кубометров. На фоне социального и экономического кризиса в стране более двух месяцев проходят протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.В среду Санду встретилась с американским конгрессменом Эриком Суолуэллом. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, молдавско-американские отношения и двустороннее сотрудничество.Отмечается, что Санду поблагодарила Суолуэлла за "многолетний вклад США в экономическое развитие Молдавии".В июле парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила получение от США дополнительного финансирования в размере 16,7 миллиона долларов для развития демократических процессов, и более 40 миллионов долларов для обеспечения устойчивого экономического роста. Выплаты предусмотрены "Соглашением о помощи в отношении цели европейской интеграции между правительством Молдавии и правительством США", которое было подписано еще в 2016 году.
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в мире, молдавия, сша, экономика, майя санду, украина
16:28 03.08.2022
 
Санду рассчитывает на помощь США в преодолении кризиса в Молдавии

Президент Молдавии Санду рассчитывает на помощь США в преодолении энергетического кризиса

© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
© Sputnik
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает на помощь США в преодолении экономического и энергетического кризиса в республике, сообщает в среду пресс-служба молдавского лидера.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. На этом фоне оппозиция начала акции протеста. С 1 августа закупочная цена газа для Молдавии выросла с 980 до 1458 долларов за тысячу кубометров. На фоне социального и экономического кризиса в стране более двух месяцев проходят протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
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В среду Санду встретилась с американским конгрессменом Эриком Суолуэллом. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, молдавско-американские отношения и двустороннее сотрудничество.
"Санду выразила надежду, что США также помогут нам преодолеть нынешний экономический и энергетический кризисы, усугубленные военными действиями на Украине", - говорится в пресс-релизе администрации президента.
Отмечается, что Санду поблагодарила Суолуэлла за "многолетний вклад США в экономическое развитие Молдавии".
В июле парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила получение от США дополнительного финансирования в размере 16,7 миллиона долларов для развития демократических процессов, и более 40 миллионов долларов для обеспечения устойчивого экономического роста. Выплаты предусмотрены "Соглашением о помощи в отношении цели европейской интеграции между правительством Молдавии и правительством США", которое было подписано еще в 2016 году.
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