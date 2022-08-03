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Протестующие в Молдавии принесли Санду корзину с навозом - РИА Новости, 03.08.2022
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Протестующие в Молдавии принесли Санду корзину с навозом
Протестующие в Молдавии принесли Санду корзину с навозом - РИА Новости, 03.08.2022
Протестующие в Молдавии принесли Санду корзину с навозом
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали в среду около здания Администрации Президента, требуя отставки руководства страны, они принесли... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:30
2022-08-03T17:46
в мире
молдавия
майя санду
кишинев
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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали в среду около здания Администрации Президента, требуя отставки руководства страны, они принесли корзинку сушеного навоза-кизяка, которым в молдавских селах топят печи, передает корреспондент РИА Новости.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05 процента. Цены на продукты питания выросли на 32,5 процента, на непродовольственные товары — на 21,45 процента, на услуги, оказываемые населению, — на 35,27 процента. На этом фоне оппозиция начала акции протеста. С 1 августа закупочная цена газа для Молдавии выросла с 980 до 1458 долларов за тысячу кубометров.В акции протеста участвуют депутаты парламента, общественные активисты, жители нескольких сел, которые принесли корзинку сушеного кизяка. "Этот навоз для (президента) Майи Санду, давайте мы оставим его здесь, пусть у нее будет, чем топить зимой", — заявил гражданский активист, глава администрации села Пятра Оргеевского района Раду Бушилэ. Протестующие скандировали: "Долой правительство", "Нет росту цен", "У них миллионные зарплаты, а мы голодаем!" и другие антиправительственные лозунги. Митинг прошел мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.В конце июля Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток.Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее не исключил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева. Тогда в акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти. В это же время на площади должен был пройти концерт с участием Филиппа Киркорова, Давы и Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады. Тем не менее прокуроры настаивают, что Киркоров получил гонорар в размере 200 тысяч евро, но эта сумма не отражена в финансовом отчете партии, хотя сам артист это отрицает.
https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html
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в мире, молдавия, майя санду, кишинев
14:30 03.08.2022 (обновлено: 17:46 03.08.2022)
 
Протестующие в Молдавии принесли Санду корзину с навозом

Сторонники молдавской партии "Шор" принесли Санду корзину с кизяком, которым топят печи

© Sputnik / Родион Степанчук / Перейти в фотобанкУчастники акции против роста цен в Кишиневе
Участники акции против роста цен в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Родион Степанчук
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Участники акции против роста цен в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали в среду около здания Администрации Президента, требуя отставки руководства страны, они принесли корзинку сушеного навоза-кизяка, которым в молдавских селах топят печи, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05 процента. Цены на продукты питания выросли на 32,5 процента, на непродовольственные товары — на 21,45 процента, на услуги, оказываемые населению, — на 35,27 процента. На этом фоне оппозиция начала акции протеста. С 1 августа закупочная цена газа для Молдавии выросла с 980 до 1458 долларов за тысячу кубометров.
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В акции протеста участвуют депутаты парламента, общественные активисты, жители нескольких сел, которые принесли корзинку сушеного кизяка. "Этот навоз для (президента) Майи Санду, давайте мы оставим его здесь, пусть у нее будет, чем топить зимой", — заявил гражданский активист, глава администрации села Пятра Оргеевского района Раду Бушилэ. Протестующие скандировали: "Долой правительство", "Нет росту цен", "У них миллионные зарплаты, а мы голодаем!" и другие антиправительственные лозунги. Митинг прошел мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.
В конце июля Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток.
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее не исключил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева. Тогда в акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти. В это же время на площади должен был пройти концерт с участием Филиппа Киркорова, Давы и Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады. Тем не менее прокуроры настаивают, что Киркоров получил гонорар в размере 200 тысяч евро, но эта сумма не отражена в финансовом отчете партии, хотя сам артист это отрицает.
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В миреМолдавияМайя СандуКишинев
 
 
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