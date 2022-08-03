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Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке - РИА Новости, 03.08.2022
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:35
2022-08-03T09:35
2022-08-03T09:35
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макеевка
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По ул. Тренева в Червоногвардейском районе Макеевки на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806839446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецк (днр), украина
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке
Штаб территориальной обороны ДНР: мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости.
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил
штаб территориальной обороны ДНР.
"По ул. Тренева в Червоногвардейском районе Макеевки на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.
Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.