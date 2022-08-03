https://ria.ru/20220803/mina-1806845973.html

Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке

Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке - РИА Новости, 03.08.2022

Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке

Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:35

2022-08-03T09:35

2022-08-03T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По ул. Тренева в Червоногвардейском районе Макеевки на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806839446.html

макеевка

донецк (днр)

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, донецк (днр), украина