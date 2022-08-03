Рейтинг@Mail.ru
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/mina-1806845973.html
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке - РИА Новости, 03.08.2022
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:35
2022-08-03T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк (днр)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По ул. Тренева в Червоногвардейском районе Макеевки на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806839446.html
макеевка
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, донецк (днр), украина
09:35 03.08.2022
 
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке

Штаб территориальной обороны ДНР: мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи в ДНР
Автомобиль Скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль Скорой помощи в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По ул. Тренева в Червоногвардейском районе Макеевки на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - отмечается в Telegram-канале штаба.
Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 09:08
На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание из-за обстрела
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецк (ДНР)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала