https://ria.ru/20220803/mid-1806828425.html

В МИД рассказали о предложениях России по снятию разногласий с США

В МИД рассказали о предложениях России по снятию разногласий с США - РИА Новости, 03.08.2022

В МИД рассказали о предложениях России по снятию разногласий с США

Российская сторона предложила США использовать профильные каналы для снятия разногласий в киберсфере, и Москва, в отличие от оппонентов, отвечает на запросы,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T07:53

2022-08-03T07:53

2022-08-03T07:53

россия

северная америка

европа

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег сыромолотов

сша

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская сторона предложила США использовать профильные каналы для снятия разногласий в киберсфере, и Москва, в отличие от оппонентов, отвечает на запросы, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Отвечая на вопрос о том, какие доказательства приводят западные страны, обвиняя Россию в кибератаках, он заявил: "Никакие"."Функционеры западных стран отрабатывают политический номер. Им нужно найти виновного", - пояснил он."Проще всего и понятнее для внутреннего потребителя в Северной Америке и Европе – утверждать, что за все беды в информпространстве ответственна Россия",- заметил замглавы МИД РФ.Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), он сообщил, что российская делегация "категорически отвергла все обвинения".Сыромолотов добавил, что "Россия вновь предложила использовать для урегулирования любых разногласий установленные каналы взаимодействия компетентных ведомств". "В отличие от наших оппонентов, мы исправно отвечаем на такие запросы",- заключил замглавы МИД России.

https://ria.ru/20220802/obmen-1806651576.html

россия

северная америка

европа

сша

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россия, северная америка, европа, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, сша