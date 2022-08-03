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В МИД рассказали о предложениях России по снятию разногласий с США - РИА Новости, 03.08.2022
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В МИД рассказали о предложениях России по снятию разногласий с США
В МИД рассказали о предложениях России по снятию разногласий с США - РИА Новости, 03.08.2022
В МИД рассказали о предложениях России по снятию разногласий с США
Российская сторона предложила США использовать профильные каналы для снятия разногласий в киберсфере, и Москва, в отличие от оппонентов, отвечает на запросы,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T07:53
2022-08-03T07:53
россия
северная америка
европа
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская сторона предложила США использовать профильные каналы для снятия разногласий в киберсфере, и Москва, в отличие от оппонентов, отвечает на запросы, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Отвечая на вопрос о том, какие доказательства приводят западные страны, обвиняя Россию в кибератаках, он заявил: "Никакие"."Функционеры западных стран отрабатывают политический номер. Им нужно найти виновного", - пояснил он."Проще всего и понятнее для внутреннего потребителя в Северной Америке и Европе – утверждать, что за все беды в информпространстве ответственна Россия",- заметил замглавы МИД РФ.Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), он сообщил, что российская делегация "категорически отвергла все обвинения".Сыромолотов добавил, что "Россия вновь предложила использовать для урегулирования любых разногласий установленные каналы взаимодействия компетентных ведомств". "В отличие от наших оппонентов, мы исправно отвечаем на такие запросы",- заключил замглавы МИД России.
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россия, северная америка, европа, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, сша
07:53 03.08.2022
 
В МИД рассказали о предложениях России по снятию разногласий с США

МИД: Россия предложила США использовать каналы для снятия разногласий в киберсфере

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская сторона предложила США использовать профильные каналы для снятия разногласий в киберсфере, и Москва, в отличие от оппонентов, отвечает на запросы, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Отвечая на вопрос о том, какие доказательства приводят западные страны, обвиняя Россию в кибератаках, он заявил: "Никакие".
"Функционеры западных стран отрабатывают политический номер. Им нужно найти виновного", - пояснил он.
"Проще всего и понятнее для внутреннего потребителя в Северной Америке и Европе – утверждать, что за все беды в информпространстве ответственна Россия",- заметил замглавы МИД РФ.
Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), он сообщил, что российская делегация "категорически отвергла все обвинения".
Сыромолотов добавил, что "Россия вновь предложила использовать для урегулирования любых разногласий установленные каналы взаимодействия компетентных ведомств". "В отличие от наших оппонентов, мы исправно отвечаем на такие запросы",- заключил замглавы МИД России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 13:40
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РоссияСеверная АмерикаЕвропаООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег СыромолотовСША
 
 
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