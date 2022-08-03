https://ria.ru/20220803/memorandum-1806969242.html
Подписания меморандумов между Россией и Мьянмой запланировано на ВЭФ
Подписания меморандумов между Россией и Мьянмой запланировано на ВЭФ - РИА Новости, 03.08.2022
Подписания меморандумов между Россией и Мьянмой запланировано на ВЭФ
Представители Мьянмы запланировали подписания меморандумов с Россией на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для наращивания торгово-экономического и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:37
2022-08-03T15:37
2022-08-03T15:37
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
россия
мьянма
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748114721_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_585886de12553390ec4e4280066c6980.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представители Мьянмы запланировали подписания меморандумов с Россией на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для наращивания торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, сообщили в фонде "Росконгресс".В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Мьянмы Лвином У. По информации "Росконгресса", в основу встречи легло обсуждение подготовки участия делегации Мьянмы в ВЭФ-2022, который пройдет с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке."Особое внимание в повестке форума уделяется развитию диалога с государствами-членами АСЕАН. Уверен, если делегация Мьянмы сможет принять участие в бизнес-диалоге "Россия-АСЕАН", – это станет дополнительным импульсом в налаживании коммуникации и развития взаимовыгодного сотрудничества", – приводятся в сообщении слова Кобякова.Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением президента РФ. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.
https://ria.ru/20220803/biznes-1806894544.html
россия
мьянма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748114721_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c26819c7ae885a7447e7e72a497115f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", россия, мьянма, восточный экономический форум (вэф)
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представители Мьянмы запланировали подписания меморандумов с Россией на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для наращивания торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, сообщили в фонде "Росконгресс".
В Москве
состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова
с послом Мьянмы
Лвином У. По информации "Росконгресса", в основу встречи легло обсуждение подготовки участия делегации Мьянмы в ВЭФ-2022, который пройдет с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке
.
"Для наращивания торгово-экономических отношений двух стран и развития в области политического, а также военно-технического сотрудничества на полях ВЭФ-2022 представители Республики Мьянма запланировали подписания меморандумов между профильными министерствами двух стран", - говорится в сообщении.
"Особое внимание в повестке форума уделяется развитию диалога с государствами-членами АСЕАН. Уверен, если делегация Мьянмы сможет принять участие в бизнес-диалоге "Россия-АСЕАН", – это станет дополнительным импульсом в налаживании коммуникации и развития взаимовыгодного сотрудничества", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
"Мы рады приглашению и нацелены на плодотворное сотрудничество в рамках Восточного экономического форума. Россию с Мьянмой связывают добрые и дружественные отношения. Убежден, что работа делегации на форуме будет способствовать появлению новых совместных проектов на Дальнем Востоке", – цитирует "Росконгресс" Лвина У.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением президента РФ. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.