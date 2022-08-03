https://ria.ru/20220803/memorandum-1806969242.html

Подписания меморандумов между Россией и Мьянмой запланировано на ВЭФ

Подписания меморандумов между Россией и Мьянмой запланировано на ВЭФ - РИА Новости, 03.08.2022

Подписания меморандумов между Россией и Мьянмой запланировано на ВЭФ

Представители Мьянмы запланировали подписания меморандумов с Россией на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для наращивания торгово-экономического и... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:37

2022-08-03T15:37

2022-08-03T15:37

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

россия

мьянма

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представители Мьянмы запланировали подписания меморандумов с Россией на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для наращивания торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, сообщили в фонде "Росконгресс".В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Мьянмы Лвином У. По информации "Росконгресса", в основу встречи легло обсуждение подготовки участия делегации Мьянмы в ВЭФ-2022, который пройдет с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке."Особое внимание в повестке форума уделяется развитию диалога с государствами-членами АСЕАН. Уверен, если делегация Мьянмы сможет принять участие в бизнес-диалоге "Россия-АСЕАН", – это станет дополнительным импульсом в налаживании коммуникации и развития взаимовыгодного сотрудничества", – приводятся в сообщении слова Кобякова.Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением президента РФ. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.

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Алёна Пава

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Алёна Пава

фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", россия, мьянма, восточный экономический форум (вэф)