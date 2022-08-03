В Maersk оценили потери из-за ухода из России
Перевозчик Maersk потерял 624 миллиона долларов из-за ухода из России
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) оценил потери прошлого полугодия в связи с приостановкой деятельности в России в 624 миллиона долларов, сообщает компания в пресс-релизе.
"Влияние ситуации в России и на Украине на EBIT было менее негативным благодаря восстановлению во втором квартале 93 миллионов долларов определенных убытков и обесценения в Ocean, ранее признанных в первом квартале. Чистое влияние на EBIT в первом полугодии 2022 года составляет отрицательные 624 миллиона долларов США", - сообщает компания.
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Компания добавляет, что она продолжает продавать активы в России, в том числе 30,75% акций Global Ports.
Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ (это "Петролеспорт", Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал и "Моби Дик" на Балтике, а также Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.
Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.