Рейтинг@Mail.ru
В Maersk оценили потери из-за ухода из России - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/maersk-1806868166.html
В Maersk оценили потери из-за ухода из России
В Maersk оценили потери из-за ухода из России - РИА Новости, 03.08.2022
В Maersk оценили потери из-за ухода из России
Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) оценил потери прошлого полугодия в связи с приостановкой деятельности в России в 624... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:10
2022-08-03T11:10
экономика
россия
украина
дальний восток
восточная стивидорная компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155493/13/1554931342_0:344:3029:2047_1920x0_80_0_0_78aca6d39e879985cc1aa9883ebbabc7.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) оценил потери прошлого полугодия в связи с приостановкой деятельности в России в 624 миллиона долларов, сообщает компания в пресс-релизе."Влияние ситуации в России и на Украине на EBIT было менее негативным благодаря восстановлению во втором квартале 93 миллионов долларов определенных убытков и обесценения в Ocean, ранее признанных в первом квартале. Чистое влияние на EBIT в первом полугодии 2022 года составляет отрицательные 624 миллиона долларов США", - сообщает компания.Компания добавляет, что она продолжает продавать активы в России, в том числе 30,75% акций Global Ports.Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ (это "Петролеспорт", Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал и "Моби Дик" на Балтике, а также Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.
https://ria.ru/20220322/maersk-1779473109.html
https://ria.ru/20220504/maersk-1786834875.html
россия
украина
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155493/13/1554931342_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_58027373030d32223ae857d44051b73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, дальний восток, восточная стивидорная компания
11:10 03.08.2022
 
В Maersk оценили потери из-за ухода из России

Перевозчик Maersk потерял 624 миллиона долларов из-за ухода из России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) оценил потери прошлого полугодия в связи с приостановкой деятельности в России в 624 миллиона долларов, сообщает компания в пресс-релизе.
"Влияние ситуации в России и на Украине на EBIT было менее негативным благодаря восстановлению во втором квартале 93 миллионов долларов определенных убытков и обесценения в Ocean, ранее признанных в первом квартале. Чистое влияние на EBIT в первом полугодии 2022 года составляет отрицательные 624 миллиона долларов США", - сообщает компания.
Контейнеровозы датской компании Maersk - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 16:13
Maersk прекращает деятельность в России
Компания добавляет, что она продолжает продавать активы в России, в том числе 30,75% акций Global Ports.
Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ (это "Петролеспорт", Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал и "Моби Дик" на Балтике, а также Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.
Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.
Досмотр большегрузного транспорта в порту Балтийска - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 16:27
Maersk закроет свои офисы в Москве и Петербурге до конца года
 
ЭкономикаРоссияУкраинаДальний ВостокВосточная стивидорная компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала