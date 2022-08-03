https://ria.ru/20220803/maersk-1806868166.html

В Maersk оценили потери из-за ухода из России

В Maersk оценили потери из-за ухода из России - РИА Новости, 03.08.2022

В Maersk оценили потери из-за ухода из России

Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) оценил потери прошлого полугодия в связи с приостановкой деятельности в России в 624... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:10

2022-08-03T11:10

2022-08-03T11:10

экономика

россия

украина

дальний восток

восточная стивидорная компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155493/13/1554931342_0:344:3029:2047_1920x0_80_0_0_78aca6d39e879985cc1aa9883ebbabc7.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) оценил потери прошлого полугодия в связи с приостановкой деятельности в России в 624 миллиона долларов, сообщает компания в пресс-релизе."Влияние ситуации в России и на Украине на EBIT было менее негативным благодаря восстановлению во втором квартале 93 миллионов долларов определенных убытков и обесценения в Ocean, ранее признанных в первом квартале. Чистое влияние на EBIT в первом полугодии 2022 года составляет отрицательные 624 миллиона долларов США", - сообщает компания.Компания добавляет, что она продолжает продавать активы в России, в том числе 30,75% акций Global Ports.Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ (это "Петролеспорт", Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал и "Моби Дик" на Балтике, а также Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.

https://ria.ru/20220322/maersk-1779473109.html

https://ria.ru/20220504/maersk-1786834875.html

россия

украина

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, дальний восток, восточная стивидорная компания