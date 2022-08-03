https://ria.ru/20220803/lnr-1806905968.html

Турчак пообещал восстановление городов и сел ЛНР

Турчак пообещал восстановление городов и сел ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022

Турчак пообещал восстановление городов и сел ЛНР

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что все сёла и города ЛНР восстановят, а также провел параллели с Грозным в 2007 году и Мариуполем, и... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:05

2022-08-03T13:05

2022-08-03T13:05

специальная военная операция на украине

общество

россия

чеченская республика (чечня)

луганская народная республика

грозный

мариуполь

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792255886_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_e38099ffa0f39f5fb5f3b0279c9bbe53.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что все сёла и города ЛНР восстановят, а также провел параллели с Грозным в 2007 году и Мариуполем, и Лисичанском сейчас.В среду Турчак посещает Грозный. "Я не в первый раз в Грозном, но на этом мемориальном комплексе впервые. Важно, что хранится наследие и, самое главное, что это передаётся из поколения в поколение. Чтобы гости Чеченской Республики, жители, молодёжь республики видели, как всё практически руками Ахмата Хаджи восстанавливалось из руин. Я первый раз был в Грозном в 2007 году, видел, в каком состоянии находился центр города. И, конечно, хочется параллели провести с тем, что мы сегодня видим в Мариуполе, Лисичанске, Попасной, других населённых пунктах, которые освобождали бойцы чеченского спецназа, подразделения российских вооруженных сил. Мы сегодня здесь с главой Луганской Народной Республики. И мы точно знаем, что обязательно победим, восстановим города и села Луганской республики. И, самое главное, что мы делаем это вместе", - сказал Турчак.Как сообщили в пресс-службе "Единой России", секретарь Генсовета партии возложил цветы к обелиску мемориального комплекса "Аллея Славы" в Грозном. Вместе с ним участие в памятной церемонии приняли Глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель Парламента Чеченской Республики, Герой России, секретарь Чеченского отделения партии Магомед Даудов и советник главы Чеченской Республики, депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов.

россия

луганская народная республика

грозный

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, грозный, мариуполь, донецкая народная республика, единая россия, андрей турчак, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр