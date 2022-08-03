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Турчак пообещал восстановление городов и сел ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/lnr-1806905968.html
Турчак пообещал восстановление городов и сел ЛНР
Турчак пообещал восстановление городов и сел ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
Турчак пообещал восстановление городов и сел ЛНР
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что все сёла и города ЛНР восстановят, а также провел параллели с Грозным в 2007 году и Мариуполем, и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:05
2022-08-03T13:05
специальная военная операция на украине
общество
россия
чеченская республика (чечня)
луганская народная республика
грозный
мариуполь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что все сёла и города ЛНР восстановят, а также провел параллели с Грозным в 2007 году и Мариуполем, и Лисичанском сейчас.В среду Турчак посещает Грозный. "Я не в первый раз в Грозном, но на этом мемориальном комплексе впервые. Важно, что хранится наследие и, самое главное, что это передаётся из поколения в поколение. Чтобы гости Чеченской Республики, жители, молодёжь республики видели, как всё практически руками Ахмата Хаджи восстанавливалось из руин. Я первый раз был в Грозном в 2007 году, видел, в каком состоянии находился центр города. И, конечно, хочется параллели провести с тем, что мы сегодня видим в Мариуполе, Лисичанске, Попасной, других населённых пунктах, которые освобождали бойцы чеченского спецназа, подразделения российских вооруженных сил. Мы сегодня здесь с главой Луганской Народной Республики. И мы точно знаем, что обязательно победим, восстановим города и села Луганской республики. И, самое главное, что мы делаем это вместе", - сказал Турчак.Как сообщили в пресс-службе "Единой России", секретарь Генсовета партии возложил цветы к обелиску мемориального комплекса "Аллея Славы" в Грозном. Вместе с ним участие в памятной церемонии приняли Глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель Парламента Чеченской Республики, Герой России, секретарь Чеченского отделения партии Магомед Даудов и советник главы Чеченской Республики, депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов.
россия
луганская народная республика
грозный
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общество, россия, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, грозный, мариуполь, донецкая народная республика, единая россия, андрей турчак, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
13:05 03.08.2022
 
Турчак пообещал восстановление городов и сел ЛНР

Секретарь генсовета ЕР Турчак сравнил Грозный в 2007 году с Лисичанском сейчас

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что все сёла и города ЛНР восстановят, а также провел параллели с Грозным в 2007 году и Мариуполем, и Лисичанском сейчас.
В среду Турчак посещает Грозный.
"Я не в первый раз в Грозном, но на этом мемориальном комплексе впервые. Важно, что хранится наследие и, самое главное, что это передаётся из поколения в поколение. Чтобы гости Чеченской Республики, жители, молодёжь республики видели, как всё практически руками Ахмата Хаджи восстанавливалось из руин. Я первый раз был в Грозном в 2007 году, видел, в каком состоянии находился центр города. И, конечно, хочется параллели провести с тем, что мы сегодня видим в Мариуполе, Лисичанске, Попасной, других населённых пунктах, которые освобождали бойцы чеченского спецназа, подразделения российских вооруженных сил. Мы сегодня здесь с главой Луганской Народной Республики. И мы точно знаем, что обязательно победим, восстановим города и села Луганской республики. И, самое главное, что мы делаем это вместе", - сказал Турчак.
Как сообщили в пресс-службе "Единой России", секретарь Генсовета партии возложил цветы к обелиску мемориального комплекса "Аллея Славы" в Грозном. Вместе с ним участие в памятной церемонии приняли Глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель Парламента Чеченской Республики, Герой России, секретарь Чеченского отделения партии Магомед Даудов и советник главы Чеченской Республики, депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов.
"Возвращения других уже не будет": как живет Лисичанск после освобождения
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР подъезжают к Лисичанску
1 из 12

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.

Жители набирают воду в колодце на окраине Лисичанска
2 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине Лисичанска
3 из 12

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.

На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".

Разрушенный торговый центр Кристаллв Лисичанске
4 из 12

Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.

На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском
5 из 12

Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и потушенный Вечный огонь в Лисичанске
6 из 12

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.

Велосипедист едет мимо разрушенного здания кинотеатра Дружба в Лисичанске
7 из 12

Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.

Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм в Лисичанске
8 из 12

По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.

Разрушенные здания в Лисичанске
9 из 12

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.

Улица в Лисичанске
10 из 12

Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители в окрестностях Лисичанска.
Мирные жители в окрестностях Лисичанска
11 из 12
Мирные жители в окрестностях Лисичанска.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.

Бойцы Народной милиции ЛНР
12 из 12

"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник после освобождения города пообещал жителям увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, подвоз воды и лекарств.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 12

Житель разливает по бутылям воду, набранную в колодце на окраине города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

Оставляя Лисичанск, украинские боевики разрушили важные административные здания, включая мэрию.

На фото: разрушенный торговый центр "Кристалл".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР организовала в освобожденном городе выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов остался нетронутым, однако Вечный огонь возле него погас.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 12

Велосипедист проезжает мимо разрушенного здания кинотеатра "Дружба" в Лисичанске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 12

По словам жителей города, ВСУ обстреливали и сжигали православные храмы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 12

Пятого июля Народная милиция ЛНР приступила к разминированию Лисичанска и Северодонецка.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 12
Мирные жители в окрестностях Лисичанска.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 12

"Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", — заявил жителям города глава ЛНР Леонид Пасечник.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЧеченская республика (Чечня)Луганская Народная РеспубликаГрозныйМариупольДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияАндрей ТурчакЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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