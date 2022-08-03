В Литве допустили остановку калининградского транзита
Минтранс Литвы допустил остановку калининградского транзита из-за проблем с банками
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПервый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Первый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вильнюс может вынужденно остановить железнодорожный калининградский транзит из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов. Об этом в эфире радио LRT заявил министр транспорта и связи Литвы Марюс Скуодис.
По его словам, государство не может заставить банки принимать платежи за транзит, и, следовательно, все зависит от их решения. При этом вопросы по поводу расчетов следует адресовать российской стороне, утверждает министр.
"Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора могли оказывать услуги, если их не оплачивают. А как будут осуществляться расчеты — это ответственность клиента", — заявил Скуодис.
Ранее сообщалось, что литовский Шяуляй-банк, обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.