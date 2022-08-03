Рейтинг@Mail.ru
В Литве допустили остановку калининградского транзита - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/litva-1806895045.html
В Литве допустили остановку калининградского транзита
В Литве допустили остановку калининградского транзита - РИА Новости, 03.08.2022
В Литве допустили остановку калининградского транзита
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вильнюс может вынужденно остановить железнодорожный калининградский транзит из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов. Об РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:55
2022-08-03T12:55
экономика
вильнюс
россия
калининградская область
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805269415_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_37a4e4ff77552a9f4ade038b4f8daaf9.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вильнюс может вынужденно остановить железнодорожный калининградский транзит из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов. Об этом в эфире радио LRT заявил министр транспорта и связи Литвы Марюс Скуодис.По его словам, государство не может заставить банки принимать платежи за транзит, и, следовательно, все зависит от их решения. При этом вопросы по поводу расчетов следует адресовать российской стороне, утверждает министр."Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора могли оказывать услуги, если их не оплачивают. А как будут осуществляться расчеты — это ответственность клиента", — заявил Скуодис.Ранее сообщалось, что литовский Шяуляй-банк, обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
https://ria.ru/20220729/tranzit-1805838835.html
https://ria.ru/20220731/vizy-1806299996.html
вильнюс
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805269415_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9237b87b4120e99948f52b7e6fff9905.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вильнюс, россия, калининградская область, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
12:55 03.08.2022
 
В Литве допустили остановку калининградского транзита

Минтранс Литвы допустил остановку калининградского транзита из-за проблем с банками

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПервый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Первый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Первый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вильнюс может вынужденно остановить железнодорожный калининградский транзит из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов. Об этом в эфире радио LRT заявил министр транспорта и связи Литвы Марюс Скуодис.
По его словам, государство не может заставить банки принимать платежи за транзит, и, следовательно, все зависит от их решения. При этом вопросы по поводу расчетов следует адресовать российской стороне, утверждает министр.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 13:10
В Кремле ответили на вопрос о возможных проблемах с транзитом в Калининград
"Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора могли оказывать услуги, если их не оплачивают. А как будут осуществляться расчеты — это ответственность клиента", — заявил Скуодис.
Ранее сообщалось, что литовский Шяуляй-банк, обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 23:40
Литва не выдает визы для отдыха больных детей из Белоруссии
 
ЭкономикаВильнюсРоссияКалининградская областьЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала