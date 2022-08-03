https://ria.ru/20220803/litva-1806895045.html

В Литве допустили остановку калининградского транзита

В Литве допустили остановку калининградского транзита - РИА Новости, 03.08.2022

В Литве допустили остановку калининградского транзита

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вильнюс может вынужденно остановить железнодорожный калининградский транзит из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов. Об РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:55

2022-08-03T12:55

2022-08-03T12:55

экономика

вильнюс

россия

калининградская область

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805269415_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_37a4e4ff77552a9f4ade038b4f8daaf9.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вильнюс может вынужденно остановить железнодорожный калининградский транзит из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов. Об этом в эфире радио LRT заявил министр транспорта и связи Литвы Марюс Скуодис.По его словам, государство не может заставить банки принимать платежи за транзит, и, следовательно, все зависит от их решения. При этом вопросы по поводу расчетов следует адресовать российской стороне, утверждает министр."Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора могли оказывать услуги, если их не оплачивают. А как будут осуществляться расчеты — это ответственность клиента", — заявил Скуодис.Ранее сообщалось, что литовский Шяуляй-банк, обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20220729/tranzit-1805838835.html

https://ria.ru/20220731/vizy-1806299996.html

вильнюс

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, вильнюс, россия, калининградская область, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии