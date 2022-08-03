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В Липецкой области до 2025 года заменят все старые лифты - РИА Новости, 03.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220803/lifty-1807014153.html
В Липецкой области до 2025 года заменят все старые лифты
В Липецкой области до 2025 года заменят все старые лифты - РИА Новости, 03.08.2022
В Липецкой области до 2025 года заменят все старые лифты
До 2025 года по программе капремонта в жилых домах Липецкой области заменят все лифты с истёкшим межремонтным сроком - это 655 единиц лифтового оборудования и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:07
2022-08-03T17:07
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. До 2025 года по программе капремонта в жилых домах Липецкой области заменят все лифты с истёкшим межремонтным сроком - это 655 единиц лифтового оборудования и подъемников в почти 550 домах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Липецкой области позволит до 2025 года привести в соответствие с требованиями Таможенного союза все лифты в жилых зданиях, формирующих фонд капремонта на общем счёте регионального оператора. В этом году поменяют 153 единицы лифтового оборудования в 51 доме, а в следующем плановом периоде – ещё 502 подъёмника в 196 домах.По словам Артамонова, он неоднократно отмечал важность постоянного и строго контроля в этой сфере."Все работы необходимо выполнять в срок, качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться", – подчеркнул Артамонов.Он добавил, что помимо замены лифтового оборудования по программе капремонта в многоквартирных домах обновят инженерные системы, поменяют крыши, отремонтируют подвалы, фасады и фундаменты. Благодаря этому условия проживания улучшат более 80 тысяч жителей области. Всего за восемь лет работы областного Фонда капремонта отремонтировано почти 2,5 тысячи домов, условия проживания улучшили 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20220802/modernizatsiya-1806651326.html
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липецкая область, общество, игорь артамонов, жкх
17:07 03.08.2022
 

В Липецкой области до 2025 года заменят все старые лифты

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНовый лифт
Новый лифт - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Новый лифт. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. До 2025 года по программе капремонта в жилых домах Липецкой области заменят все лифты с истёкшим межремонтным сроком - это 655 единиц лифтового оборудования и подъемников в почти 550 домах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Липецкой области позволит до 2025 года привести в соответствие с требованиями Таможенного союза все лифты в жилых зданиях, формирующих фонд капремонта на общем счёте регионального оператора. В этом году поменяют 153 единицы лифтового оборудования в 51 доме, а в следующем плановом периоде – ещё 502 подъёмника в 196 домах.
По словам Артамонова, он неоднократно отмечал важность постоянного и строго контроля в этой сфере.
"Все работы необходимо выполнять в срок, качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться", – подчеркнул Артамонов.
Он добавил, что помимо замены лифтового оборудования по программе капремонта в многоквартирных домах обновят инженерные системы, поменяют крыши, отремонтируют подвалы, фасады и фундаменты. Благодаря этому условия проживания улучшат более 80 тысяч жителей области. Всего за восемь лет работы областного Фонда капремонта отремонтировано почти 2,5 тысячи домов, условия проживания улучшили 350 тысяч человек.
Работы по модернизации водоснабжения в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:40Липецкая область
В Липецкой области модернизируют сети водоснабжения
 
Липецкая областьЛипецкая областьОбществоИгорь АртамоновЖКХ
 
 
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