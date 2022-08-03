https://ria.ru/20220803/lifty-1807014153.html

В Липецкой области до 2025 года заменят все старые лифты

В Липецкой области до 2025 года заменят все старые лифты - РИА Новости, 03.08.2022

В Липецкой области до 2025 года заменят все старые лифты

До 2025 года по программе капремонта в жилых домах Липецкой области заменят все лифты с истёкшим межремонтным сроком - это 655 единиц лифтового оборудования и... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:07

2022-08-03T17:07

2022-08-03T17:07

липецкая область

липецкая область

общество

игорь артамонов

жкх

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ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. До 2025 года по программе капремонта в жилых домах Липецкой области заменят все лифты с истёкшим межремонтным сроком - это 655 единиц лифтового оборудования и подъемников в почти 550 домах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Липецкой области позволит до 2025 года привести в соответствие с требованиями Таможенного союза все лифты в жилых зданиях, формирующих фонд капремонта на общем счёте регионального оператора. В этом году поменяют 153 единицы лифтового оборудования в 51 доме, а в следующем плановом периоде – ещё 502 подъёмника в 196 домах.По словам Артамонова, он неоднократно отмечал важность постоянного и строго контроля в этой сфере."Все работы необходимо выполнять в срок, качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться", – подчеркнул Артамонов.Он добавил, что помимо замены лифтового оборудования по программе капремонта в многоквартирных домах обновят инженерные системы, поменяют крыши, отремонтируют подвалы, фасады и фундаменты. Благодаря этому условия проживания улучшат более 80 тысяч жителей области. Всего за восемь лет работы областного Фонда капремонта отремонтировано почти 2,5 тысячи домов, условия проживания улучшили 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20220802/modernizatsiya-1806651326.html

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Алёна Пава

липецкая область, общество, игорь артамонов, жкх