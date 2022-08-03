https://ria.ru/20220803/lift-1806929076.html

В Москве три человека упали в шахту лифта

В Москве три человека упали в шахту лифта - РИА Новости, 03.08.2022

В Москве три человека упали в шахту лифта

Три человека пострадали при падении в шахту лифта на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:57

2022-08-03T13:57

2022-08-03T15:50

москва

происшествия

жилье

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Три человека пострадали при падении в шахту лифта на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, пострадавших извлекли из лифта до прибытия спасателей, их госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются."ГСУ СК по Москве организовано проведение доследственной проверки", — сказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Она уточнила, на месте сейчас работают следователи.

https://ria.ru/20220630/lifty-1799247240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, жилье, россия, следственный комитет россии (ск рф)