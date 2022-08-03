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В Москве три человека упали в шахту лифта - РИА Новости, 03.08.2022
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В Москве три человека упали в шахту лифта
В Москве три человека упали в шахту лифта - РИА Новости, 03.08.2022
В Москве три человека упали в шахту лифта
Три человека пострадали при падении в шахту лифта на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:57
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москва
происшествия
жилье
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Три человека пострадали при падении в шахту лифта на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, пострадавших извлекли из лифта до прибытия спасателей, их госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются."ГСУ СК по Москве организовано проведение доследственной проверки", — сказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Она уточнила, на месте сейчас работают следователи.
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москва, происшествия, жилье, россия, следственный комитет россии (ск рф)
13:57 03.08.2022 (обновлено: 15:50 03.08.2022)
 
В Москве три человека упали в шахту лифта

В Москве госпитализировали троих человек, упавших в шахту лифта

© Фото из официального Telegram-канала прокуратуры г. МосквыАвтомобиль скорой помощи на месте падения людей в шахту лифта в Москве
Автомобиль скорой помощи на месте падения людей в шахту лифта в Москве
© Фото из официального Telegram-канала прокуратуры г. Москвы
Автомобиль скорой помощи на месте падения людей в шахту лифта в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Три человека пострадали при падении в шахту лифта на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Произошло падение с высоты в шахту лифта трех человек по адресу: Дмитровское шоссе, дом 13, корпус 1", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, пострадавших извлекли из лифта до прибытия спасателей, их госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются.
"ГСУ СК по Москве организовано проведение доследственной проверки", — сказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Она уточнила, на месте сейчас работают следователи.
Шахта лифта в высотном жилом доме - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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