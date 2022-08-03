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Джаред Лето сыграет призрака в диснеевском фильме - РИА Новости, 03.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220803/leto-1807024498.html
Джаред Лето сыграет призрака в диснеевском фильме
Джаред Лето сыграет призрака в диснеевском фильме - РИА Новости, 03.08.2022
Джаред Лето сыграет призрака в диснеевском фильме
Джаред Лето и Джейми Ли Кертис снимутся в новой киноадаптации диснеевского аттракциона "Особняк с привидениями", сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:35
2022-08-03T18:35
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Джаред Лето и Джейми Ли Кертис снимутся в новой киноадаптации диснеевского аттракциона "Особняк с привидениями", сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на свои источники. Лето сыграет Призрака из Шляпной коробки, а Кертис воплотит образ медиума Мадам Леоты. Режиссер ленты — Джастин Симиен. В фильме также будут сниматься Розарио Доусон, Лакит Стэнфилд, Оуэн Уилсон, Дэнни Де Вито, Тиффани Хэддиш и другие. В центре сюжета — история матери (Доусон), которая пытается изгнать из своего нового дома привидений. Аттракцион "Особняк с привидениями" открылся в калифорнийском Диснейленде в 1969 году. Позже он появился и в других развлекательных парках компании. Премьера фильма "Особняк с привидениями" назначена на 10 марта 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, джаред лето, знаменитости, звезды, walt disney animation studios, the walt disney company, дэнни де вито
18:35 03.08.2022
 
Джаред Лето сыграет призрака в диснеевском фильме

Джаред Лето и Джейми Ли Кертис снимутся в диснеевском фильме "Особняк с привидениями"

© AP Photo / Jordan StraussСолист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Jordan Strauss
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Джаред Лето и Джейми Ли Кертис снимутся в новой киноадаптации диснеевского аттракциона "Особняк с привидениями", сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на свои источники.
Лето сыграет Призрака из Шляпной коробки, а Кертис воплотит образ медиума Мадам Леоты.
Режиссер ленты — Джастин Симиен. В фильме также будут сниматься Розарио Доусон, Лакит Стэнфилд, Оуэн Уилсон, Дэнни Де Вито, Тиффани Хэддиш и другие.
В центре сюжета — история матери (Доусон), которая пытается изгнать из своего нового дома привидений.
Аттракцион "Особняк с привидениями" открылся в калифорнийском Диснейленде в 1969 году. Позже он появился и в других развлекательных парках компании.
Премьера фильма "Особняк с привидениями" назначена на 10 марта 2023 года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДжаред ЛетоЗнаменитостизвездыWalt Disney Animation StudiosThe Walt Disney CompanyДэнни Де Вито
 
 
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