https://ria.ru/20220803/leto-1807024498.html

Джаред Лето сыграет призрака в диснеевском фильме

Джаред Лето сыграет призрака в диснеевском фильме - РИА Новости, 03.08.2022

Джаред Лето сыграет призрака в диснеевском фильме

Джаред Лето и Джейми Ли Кертис снимутся в новой киноадаптации диснеевского аттракциона "Особняк с привидениями", сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:35

2022-08-03T18:35

2022-08-03T18:35

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Джаред Лето и Джейми Ли Кертис снимутся в новой киноадаптации диснеевского аттракциона "Особняк с привидениями", сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на свои источники. Лето сыграет Призрака из Шляпной коробки, а Кертис воплотит образ медиума Мадам Леоты. Режиссер ленты — Джастин Симиен. В фильме также будут сниматься Розарио Доусон, Лакит Стэнфилд, Оуэн Уилсон, Дэнни Де Вито, Тиффани Хэддиш и другие. В центре сюжета — история матери (Доусон), которая пытается изгнать из своего нового дома привидений. Аттракцион "Особняк с привидениями" открылся в калифорнийском Диснейленде в 1969 году. Позже он появился и в других развлекательных парках компании. Премьера фильма "Особняк с привидениями" назначена на 10 марта 2023 года.

https://ria.ru/20220803/gyllenhaal-1806879509.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джаред лето, знаменитости, звезды, walt disney animation studios, the walt disney company, дэнни де вито